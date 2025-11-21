Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Они все уезжают». Бывший динамовец рассказал об особенностях Швеции
Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2025, 08:37 | Обновлено 21 ноября 2025, 10:24
Виктор Хлус назвал ближайшего соперника Украины «невидимым»

Getty Images/Global Images Ukraine

После того как стало известно, что жереб в полуфинале плей-офф ЧМ-2026 свел сборную Украины со Швецией, корреспондент Sport.ua обратился к одному из известных украинцев, который играл в этой стране, – Виктору Хлусу. Бывший нападающий одесского «Черноморца» и киевского «Динамо» провел в этой скандинавской стране не один год, защищая цвета четырех клубов. Среди них были хорошо известные ГАИС и «Эльфсборг».

– Вы, как человек, который долгое время выступал в шведском футболе, что можете сказать об этой национальной команде?

– Я поиграл в скандинавской стране около десяти лет, так что характеристику ее футбола и самих шведов знаю хорошо. Могу сказать, что в чемпионате Швеции игроки нынешней сборной практически не играют. Все те, кто добился в шведских командах хотя бы каких-то успехов, уезжают из страны в другие, гораздо более сильные чемпионаты. Это связано с тем, что тот или иной клуб не может платить футболистам большие деньги, ведь шведская жизнь устроена по меркам среднестатистического шведа. В этой стране нельзя чем-то выделяться, поэтому все игроки, которые выступают за сборную Швеции и собираются продолжать это делать в ближайшие годы, защищают цвета известных зарубежных топ-клубов – таких, как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Аталанта», «Борусия» Дортмунд, «Бенфика». Понятно, что там они зарабатывают хорошие деньги. А возвращаясь в свои клубы, эти футболисты продолжают жить в Швеции. Поэтому, учитывая все вышесказанное, ближайшего соперника сборной Украины можно назвать невидимым. А что касается того, по силам ли нынешняя шведская сборная нашей команде, отвечу так: если подопечные Сергея Реброва будут играть в мартовском матче с таким же желанием и стремлением к победе, как с Исландией в Варшаве, то им удастся сделать еще один шаг к финальной части мирового первенства.

Ранее Мирон Маркевич вынес вердикт составу сборной Украины в сравнении со шведами.

По теме:
«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины
Левандовски оценил шансы сборной Польши в потенциальном матче с Украиной
Наставник Швеции: «Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины»
Виктор Хлус сборная Швеции по футболу сборная Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
