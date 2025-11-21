Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руни определил потенциального лучшего игрока в истории Англии
Англия
21 ноября 2025, 05:57 |
192
0

Руни определил потенциального лучшего игрока в истории Англии

Уэйн указал на футболиста, который превзойдет всех англичан

21 ноября 2025, 05:57 |
192
0
Руни определил потенциального лучшего игрока в истории Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Бывший форвард сборной Англии и тренер Уэйн Руни уверен, что Гарри Кейн имеет все шансы стать самым выдающимся английским футболистом в истории.

«Достаточно взглянуть на его результативность и стабильность. Судя по количеству матчей, которые он уже провел за сборную, он рано или поздно установит новый рекорд.

То, как он вырос как игрок, поражает. Он напоминает мне юного Криштиану во времена наших выступлений за «Манчестер Юнайтед».

Иногда он наносит удары из немыслимых позиций, и кажется: «Почему именно так?» Можно просить его сыграть пас, но он будет снова и снова искать момент для удара – и левой, и правой.

На мой взгляд, Кейн – сильнейший английский футболист. Его показатели говорят сами за себя», – отметил Руни.

На данный момент Кейн провел 112 матчей за сборную Англии и занимает пятое место по этому показателю. Лидирует Питер Шилтон (125 игр).

По количеству забитых мячей Гарри уже является лучшим бомбардиром национальной команды – у него 78 голов.

По теме:
Названы претенденты на звание лучшего игрока года Globe Soccer Awards
Украина ждет весну: определены 42 сборные из 48, которые сыграют на ЧМ-2026
Англия прошла квалификацию чемпионата мира без пропущенных голов
Уэйн Руни Гарри Кейн сборная Англии по футболу рекорд Питер Шилтон
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Футбол | 20 ноября 2025, 13:31 3
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну

ПСЖ проведет матч за Суперкубок Франции в Кувейте

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
Футбол | 21 ноября 2025, 00:56 3
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10

Елизавета Третьякова не стесняется...

Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20.11.2025, 07:53
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20.11.2025, 14:43
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Ницца – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионат Франции
Футбол | 21.11.2025, 04:08
Ницца – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионат Франции
Ницца – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионат Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
20.11.2025, 22:43
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 311
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 14
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем