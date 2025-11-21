Руни определил потенциального лучшего игрока в истории Англии

Бывший форвард сборной Англии и тренер Уэйн Руни уверен, что Гарри Кейн имеет все шансы стать самым выдающимся английским футболистом в истории.

«Достаточно взглянуть на его результативность и стабильность. Судя по количеству матчей, которые он уже провел за сборную, он рано или поздно установит новый рекорд.

То, как он вырос как игрок, поражает. Он напоминает мне юного Криштиану во времена наших выступлений за «Манчестер Юнайтед».

Иногда он наносит удары из немыслимых позиций, и кажется: «Почему именно так?» Можно просить его сыграть пас, но он будет снова и снова искать момент для удара – и левой, и правой.

На мой взгляд, Кейн – сильнейший английский футболист. Его показатели говорят сами за себя», – отметил Руни.

На данный момент Кейн провел 112 матчей за сборную Англии и занимает пятое место по этому показателю. Лидирует Питер Шилтон (125 игр).

По количеству забитых мячей Гарри уже является лучшим бомбардиром национальной команды – у него 78 голов.