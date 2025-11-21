21 ноября, свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Майнц и Хоффенхайм. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Майнц

Старт сезона в Бундеслиги для Майнца неудачный, всего 5 очков в десяти турах и предпоследнее место в турнирной таблице. В последнем матче команда уступила на выезде Айнтрахту со счетом 0:1, продолжив свою серию без побед в чемпионате до шести встреч. Клуб уже прекратил свои выступления в Кубке Германии.

Неудачные результаты можно объяснить выступлением Майнца в Лиге конференций, где дела идут отлично, три победы в трех встречах, в последнем матче одолели на своем поле Фиорентину со счетом 2:1.

Еврокубковые успехи это хорошо, однако, команда сейчас на предпоследнем месте в Бундеслиге, из-за чего надо думать о выживании. Отставание от проходного 15 места всего два очка, так что ситуация далеко не безнадежная, да и в игровом плане не все так плохо. Майнцу нужен прогресс, победы позволят футболистам вернуть уверенность. Не помогут в предстоящем матче Касы и Даль, остается под вопросом Ляйч.

Хоффенхайм

«Сине-белые» пока могут быть собой довольны, они шестые в чемпионате, их отставание от первого квартета составляет всего два очка. В последнем туре Хоффенхайм обыграл на своем поле сильный Лейпциг со счетом 3:1, данная победа стала для команды четвертой кряду.

Клуб тоже вылетел из Кубка Германии, но при этом не задействован в еврокубках, поэтому не имеет такого плотного графика, как конкуренты. Стоит обратить внимание на тот факт, что Хоффенхайм делит лидерство с Баварией, по набранным очкам в гостях, 13 баллов в пяти встречах или 4 победы и одна ничья. Предстоящую встречу из-за травмы пропустит Мачида, под вопросом Гложек.

Личные встречи

Команды играют между собой с переменным успехом, в прошлом сезоне клубы обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:0. В пяти очных встречах из последних шести побеждали хозяева поля.

Прогноз

Букмекеры дают соперникам примерно равные шансы на успех, Майнц играет на своем поле, а Хоффенхайм в лучшей форме, о чем свидетельствуют результаты и место в турнирной таблице.

Ожидаю классической для Бундеслиги битвы, где игра пройдет на встречных курсах. Я думаю, команды смогут порадовать результативным футболом, ставка на тотал больше 3 голов за коэффициент 2 выглядит перспективной.