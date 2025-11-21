Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ВИДЕО. Фанаты заметили необычную деталь на кадрах встречи Роналду с Трампом

Криштиану Роналду попал в объектив камер в необычной роли

Кадры встречи Криштиану Роналду с Дональдом Трампом в Белом доме стали вирусными.

Во вторник президент США устроил ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Среди гостей были Илон Маск и Роналду. Это один из его первых визитов в США с 2016 года, хотя неизвестно, входил ли он в официальную делегацию.

Фанаты заметили необычную деталь: Роналду провел вечер тихо и не был центром внимания – никто не снимал его, не кричал и не толпился вокруг. Один пользователь X написал, что португалец «выглядел как обычный человек» и, вероятно, наслаждался этим.

Во время речи Трамп подчеркнул, что его сын Бэррон – большой фанат Роналду, и пошутил, что теперь сын «уважает его больше» за знакомство с кумиром.

Визит совпал с сообщениями о возможном товарищеском матче США - Португалия в Атланте в марте 2026 года. Если игра состоится и Роналду выйдет на поле, это будет его первый матч в США с 2014 года.

