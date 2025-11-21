ВИДЕО. Фанаты заметили необычную деталь на кадрах встречи Роналду с Трампом
Криштиану Роналду попал в объектив камер в необычной роли
Кадры встречи Криштиану Роналду с Дональдом Трампом в Белом доме стали вирусными.
Во вторник президент США устроил ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Среди гостей были Илон Маск и Роналду. Это один из его первых визитов в США с 2016 года, хотя неизвестно, входил ли он в официальную делегацию.
Фанаты заметили необычную деталь: Роналду провел вечер тихо и не был центром внимания – никто не снимал его, не кричал и не толпился вокруг. Один пользователь X написал, что португалец «выглядел как обычный человек» и, вероятно, наслаждался этим.
Во время речи Трамп подчеркнул, что его сын Бэррон – большой фанат Роналду, и пошутил, что теперь сын «уважает его больше» за знакомство с кумиром.
Визит совпал с сообщениями о возможном товарищеском матче США - Португалия в Атланте в марте 2026 года. Если игра состоится и Роналду выйдет на поле, это будет его первый матч в США с 2014 года.
Somehow a really fascinating clip. It’s probably the first time you see Ronaldo in a room full of people and not being the center of attention. No one has their phone in his face, no one is shouting or staring at him. He’s just walking around like a completely normal person. I… pic.twitter.com/r0KtQMCnKn— Freddy🇩🇪 (@FreddyLA7) November 19, 2025
