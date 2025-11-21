ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10

Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, опубликовала тренировочное видео из зала.

Красавица показала одно из своих упражнений, которое акцентировано на приседание и совершенствование фигуры.

Девушки получила множество комплиментов за свои идеальные формы.

Напомним, что Елизавета является блогеркой и увлекается фитнесом, на чем строит свой бизнес.