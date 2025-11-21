Другие новости21 ноября 2025, 00:56 | Обновлено 21 ноября 2025, 00:57
576
3
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
Елизавета Третьякова не стесняется...
21 ноября 2025, 00:56 | Обновлено 21 ноября 2025, 00:57
576
Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, опубликовала тренировочное видео из зала.
Красавица показала одно из своих упражнений, которое акцентировано на приседание и совершенствование фигуры.
Девушки получила множество комплиментов за свои идеальные формы.
Напомним, что Елизавета является блогеркой и увлекается фитнесом, на чем строит свой бизнес.
Комментарии 3
Дупа дівки через день рекламує її хлопця як футболіста?
80% так званих футболiстiв знайомляться с блядями в нiчних клубах ! А потiм стають iхнiми дружинами !
Вона точно спортом займається ? 😀
