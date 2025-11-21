Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
21 ноября 2025, 00:56 | Обновлено 21 ноября 2025, 00:57
Instagram. Елизавета Третьякова

Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, опубликовала тренировочное видео из зала.

Красавица показала одно из своих упражнений, которое акцентировано на приседание и совершенствование фигуры.

Девушки получила множество комплиментов за свои идеальные формы.

Напомним, что Елизавета является блогеркой и увлекается фитнесом, на чем строит свой бизнес.

