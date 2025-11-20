Украина. Премьер лига20 ноября 2025, 19:41 | Обновлено 20 ноября 2025, 19:46
53 гола за Шахтер. Какому клубу Фернандиньо забил больше всего голов?
Вспомним всех соперников, против которых бразилец отмечался голами в составе горняков
20 ноября 2025, 19:41 | Обновлено 20 ноября 2025, 19:46
Легендарный футболист донецкого Шахтера Фернандиньо, который объявил о завершении своей карьеры, оставил весомый след в истории «горняков».
Бразилец за свою карьеру в составе донецкого клуба отличился 53 голами во всех турнирах.
Больше всего от Фернандиньо досталось «Карпатам» (5 голов), «Металлисту» (4) и «Динамо» (4).
Команды, в ворота которых Фернандиньо забивал голы (53) в составе Шахтера
- 5 – Карпаты
- 4 – Металлист, Динамо
- 3 – Днепр, Ворскла, Металлург (Донецк), Таврия, Металлург (Запорожье), Кривбасс
- 2 – Арсенал (Киев), Черноморец
- 1 – Заря, ФК Харьков, Севастополь, Десна, Волынь, Говерла, Штутгарт, Легия, Валенсия, Нанси, Базель, Барселона, Тоттенхэм, цска, Марсель, Тимишоара, Тулуза, Челси
Имея в своем активе 53 забитых гола за «Шахтер», Фернандиньо находится на 22 месте в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
