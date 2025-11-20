53 гола за Шахтер. Какому клубу Фернандиньо забил больше всего голов?

Легендарный футболист донецкого Шахтера Фернандиньо, который объявил о завершении своей карьеры, оставил весомый след в истории «горняков».

Бразилец за свою карьеру в составе донецкого клуба отличился 53 голами во всех турнирах.

Больше всего от Фернандиньо досталось «Карпатам» (5 голов), «Металлисту» (4) и «Динамо» (4).

Команды, в ворота которых Фернандиньо забивал голы (53) в составе Шахтера

5 – Карпаты

4 – Металлист, Динамо

3 – Днепр, Ворскла, Металлург (Донецк), Таврия, Металлург (Запорожье), Кривбасс

2 – Арсенал (Киев), Черноморец

1 – Заря, ФК Харьков, Севастополь, Десна, Волынь, Говерла, Штутгарт, Легия, Валенсия, Нанси, Базель, Барселона, Тоттенхэм, цска, Марсель, Тимишоара, Тулуза, Челси

Имея в своем активе 53 забитых гола за «Шахтер», Фернандиньо находится на 22 месте в списке лучших бомбардиров в истории клуба.