Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 19:41 | Обновлено 20 ноября 2025, 19:46
53 гола за Шахтер. Какому клубу Фернандиньо забил больше всего голов?

Вспомним всех соперников, против которых бразилец отмечался голами в составе горняков

53 гола за Шахтер. Какому клубу Фернандиньо забил больше всего голов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Легендарный футболист донецкого Шахтера Фернандиньо, который объявил о завершении своей карьеры, оставил весомый след в истории «горняков».

Бразилец за свою карьеру в составе донецкого клуба отличился 53 голами во всех турнирах.

Больше всего от Фернандиньо досталось «Карпатам» (5 голов), «Металлисту» (4) и «Динамо» (4).

Команды, в ворота которых Фернандиньо забивал голы (53) в составе Шахтера

  • 5 – Карпаты
  • 4 – Металлист, Динамо
  • 3 – Днепр, Ворскла, Металлург (Донецк), Таврия, Металлург (Запорожье), Кривбасс
  • 2 – Арсенал (Киев), Черноморец
  • 1 – Заря, ФК Харьков, Севастополь, Десна, Волынь, Говерла, Штутгарт, Легия, Валенсия, Нанси, Базель, Барселона, Тоттенхэм, цска, Марсель, Тимишоара, Тулуза, Челси

Имея в своем активе 53 забитых гола за «Шахтер», Фернандиньо находится на 22 месте в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

