В плей-офф квалификации ЧМ-2026 сыграют 5 потенциальных дебютантов мундиаля

Пять потенциальных дебютантов чемпионата мира – сборные Суринама, Новой Каледонии, Албании, Косово и Северной Македонии – сыграют в стыковых матах квалификации мундиаля 2026 года.

Албания, Косово и Северная Македония поборются за право сыграть на ЧМ в европейском плей-офф, а Суринам и Новая Каледония – в межконтинентальном.

Наибольшие шансы среди всех потенциальных дебютантов имеет команда Косово – 15,7%. Первым соперником сборной Косово по Пути С будет Словакия, а в решающем поединке дарданцев может ждать либо Турция, либо Румыния.

Наименьшие шансы имеет сборная Северной Македонии – 3.2%. Вероятность выхода Албании на ЧМ, которая сыграет по Пути B и в финале плей-офф может встретится с Украиной, расценивается в 10%.

В 2026 году на ЧМ точно дебютируют сборные Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао, которые преодолели квалификационный барьер на своих континентах.

Шансы потенциальных дебютантов мундиаля выйти на ЧМ-2026 (данные We Global Football)

Косово – 15.7%

Суринам – 11%

Албания – 10%

Новая Каледония – 4%

Северная Македония – 3.2%

