Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В плей-офф квалификации ЧМ-2026 сыграют 5 потенциальных дебютантов мундиаля
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 19:12 |
512
0

В плей-офф квалификации ЧМ-2026 сыграют 5 потенциальных дебютантов мундиаля

В 2026 году на ЧМ точно дебютируют Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао

20 ноября 2025, 19:12 |
512
0
В плей-офф квалификации ЧМ-2026 сыграют 5 потенциальных дебютантов мундиаля
Getty Images/Global Images Ukraine

Пять потенциальных дебютантов чемпионата мира – сборные Суринама, Новой Каледонии, Албании, Косово и Северной Македонии – сыграют в стыковых матах квалификации мундиаля 2026 года.

Албания, Косово и Северная Македония поборются за право сыграть на ЧМ в европейском плей-офф, а Суринам и Новая Каледония – в межконтинентальном.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наибольшие шансы среди всех потенциальных дебютантов имеет команда Косово – 15,7%. Первым соперником сборной Косово по Пути С будет Словакия, а в решающем поединке дарданцев может ждать либо Турция, либо Румыния.

Наименьшие шансы имеет сборная Северной Македонии – 3.2%. Вероятность выхода Албании на ЧМ, которая сыграет по Пути B и в финале плей-офф может встретится с Украиной, расценивается в 10%.

В 2026 году на ЧМ точно дебютируют сборные Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао, которые преодолели квалификационный барьер на своих континентах.

Шансы потенциальных дебютантов мундиаля выйти на ЧМ-2026 (данные We Global Football)

  • Косово – 15.7%
  • Суринам – 11%
  • Албания – 10%
  • Новая Каледония – 4%
  • Северная Македония – 3.2%

Квалификация ЧМ-2026. Пары европейского плей-офф

Квалификация ЧМ-2026. Пары межконтинентального плей-офф

По теме:
Буффон не хочет играть с командами, которые достались сборной Украины
Легенда сборной Польши: Из первой корзины мы получили самую слабую команду
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
сборная Суринама по футболу сборная Новой Каледонии по футболу сборная Албании по футболу сборная Косова по футболу сборная Северной Македонии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистические расклады дебют
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20 ноября 2025, 07:53 2
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли

В Британии считают, что Александр проведет трилогию

ОПРОС. Как выступит сборная Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026
Футбол | 20 ноября 2025, 15:23 5
ОПРОС. Как выступит сборная Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026
ОПРОС. Как выступит сборная Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026

Сине-желтые сыграют с Швецией, а в случае успеха – с Польшей или Албанией

Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Тренер Албании оценил результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 17:17
Тренер Албании оценил результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ
Тренер Албании оценил результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Футбол | 20.11.2025, 06:42
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
18.11.2025, 20:10 4
Баскетбол
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем