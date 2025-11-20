В плей-офф квалификации ЧМ-2026 сыграют 5 потенциальных дебютантов мундиаля
В 2026 году на ЧМ точно дебютируют Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао
Пять потенциальных дебютантов чемпионата мира – сборные Суринама, Новой Каледонии, Албании, Косово и Северной Македонии – сыграют в стыковых матах квалификации мундиаля 2026 года.
Албания, Косово и Северная Македония поборются за право сыграть на ЧМ в европейском плей-офф, а Суринам и Новая Каледония – в межконтинентальном.
Наибольшие шансы среди всех потенциальных дебютантов имеет команда Косово – 15,7%. Первым соперником сборной Косово по Пути С будет Словакия, а в решающем поединке дарданцев может ждать либо Турция, либо Румыния.
Наименьшие шансы имеет сборная Северной Македонии – 3.2%. Вероятность выхода Албании на ЧМ, которая сыграет по Пути B и в финале плей-офф может встретится с Украиной, расценивается в 10%.
Шансы потенциальных дебютантов мундиаля выйти на ЧМ-2026 (данные We Global Football)
- Косово – 15.7%
- Суринам – 11%
- Албания – 10%
- Новая Каледония – 4%
- Северная Македония – 3.2%
Квалификация ЧМ-2026. Пары европейского плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Пары межконтинентального плей-офф
