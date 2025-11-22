Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер сборной Польши: «Это будет преимуществом Швеции в матче с Украиной»
Чемпионат мира
22 ноября 2025
Тренер сборной Польши: «Это будет преимуществом Швеции в матче с Украиной»

Ян Урбан – о возможных соперниках в финале плей-офф отбора на ЧМ-2026

Тренер сборной Польши: «Это будет преимуществом Швеции в матче с Украиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Урбан

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан высказался о матче Украина – Швеция.

«Трудно спрогнозировать, какая команда из другой пары в итоге пробьется в финал. Шведская сборная набрала всего два очка в квалификационном цикле, однако благодаря результатам в Лиге наций обеспечила себе участие в раунде плей-офф. Кроме того, в команде произошла смена тренера, что может серьезно повлиять на их игру и стать преимуществом.

Главным остается то, что события ближайших четырех месяцев невозможно предсказать. Для футбольного мира это довольно длительный промежуток, и трансферное окно, которое пройдет между матчами, способно существенно изменить расстановку сил. Как наставник, я могу только пожелать нашим игрокам регулярной практики и сохранения оптимальной формы», – сказал Урбан.

Ян Урбан сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Источник: Laczy nas pilka
