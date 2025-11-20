Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Швеции назвал преимущество Украины в матче отбора на ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 21:27 |
305
1

Тренер сборной Швеции назвал преимущество Украины в матче отбора на ЧМ-2026

Поттер – о преимуществе домашнего поля

20 ноября 2025, 21:27 |
305
1 Comments
Тренер сборной Швеции назвал преимущество Украины в матче отбора на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер рассказал, какое преимущество будет у сборной Украины в матче плей-офф отбора на ЧМ-2026.

«Будет интересно. Я не знаю, как это будет выглядеть. Игра на номинально домашнем поле – небольшое преимущество для Украины. Но мы должны убедиться, что мы готовы, как физически, так и ментально. Обе команды отчаянно стремятся пройти дальше», – сказал Поттер.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

По теме:
Экс-тренер сборных Украины назвал двух самых опасных игроков Швеции
Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026
ФОТО. Скотт затмил КриРо: шедевр Мактоминея побил рекорд бисиклеты Роналду
Грэм Поттер сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Expressen
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20 ноября 2025, 14:43 12
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?

Вспомним все матчи украинской сборной против шведов

Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Футбол | 20 ноября 2025, 10:24 24
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ

Разминка перед главной жеребьевкой года

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 20.11.2025, 19:33
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Футбол | 20.11.2025, 08:22
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Футбол | 20.11.2025, 20:15
Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Наш герой Сергей Ребров
Дурень думкою багатіє. Вашему любимому герою Сергею Станиславовичу Реброву пришла инсайдерская инфа от его кума, Андрея Борисовича, что есть высокая доля вероятности, что в скором времени наш верховный и духовный лидер Владимир Александрович примет план США по урегулированию войны россии с Украиной. Кароче, ради спасение опы Андрея Борисовича и своей же опы Владимир Александрович готов принят план США. А это означает, что НСК Олимпийский в Киеве с завтрашнего дня уже начинает подготовку к приему шведов и затем поляков или албанцев. Если мы будем играть против Польши, то будем против них играть обязательно в красно-черной форме. С уважением, ваш любимый Герой Сергей Ребров
Ответить
0
Популярные новости
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 6
Футбол
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 3
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 2
Бокс
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 40
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем