Тренер сборной Швеции назвал преимущество Украины в матче отбора на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер рассказал, какое преимущество будет у сборной Украины в матче плей-офф отбора на ЧМ-2026.

«Будет интересно. Я не знаю, как это будет выглядеть. Игра на номинально домашнем поле – небольшое преимущество для Украины. Но мы должны убедиться, что мы готовы, как физически, так и ментально. Обе команды отчаянно стремятся пройти дальше», – сказал Поттер.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.