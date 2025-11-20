ФОТО. Квартира капитана юношеской сборной Украины пострадала от обстрела
Кирилл Дигтярь показал последствия российского обстрела
Квартира защитника «Металиста» и сборной Украины U-19 Кирилла Дигтяра пострадала в результате ракетной атаки россии.
Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram, выложив фото последствии.
Дигтярь – капитан сборной Украины U-19, с которои прошел первый раунд квалификации на Евро-2026. Команда Дмитрия Михайленко победила Албанию (3:0), Черногорию (3:0) и Словакию (3:0) и с первого места группы вышла в элит-раунд отбора. Кирилл сыграл во всех трех матчах и забил гол в ворота словаков.
В ночь с 19 на 20 ноября Украину атаковало более 130 БПЛА, большинство из которых были уничтожены противовоздушной обороной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин хочет покинуть «Реал»
Михаил может скоро вернуться в большой футбол