ФОТО. Квартира капитана юношеской сборной Украины пострадала от обстрела

Квартира защитника «Металиста» и сборной Украины U-19 Кирилла Дигтяра пострадала в результате ракетной атаки россии.

Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram, выложив фото последствии.

Дигтярь – капитан сборной Украины U-19, с которои прошел первый раунд квалификации на Евро-2026. Команда Дмитрия Михайленко победила Албанию (3:0), Черногорию (3:0) и Словакию (3:0) и с первого места группы вышла в элит-раунд отбора. Кирилл сыграл во всех трех матчах и забил гол в ворота словаков.

В ночь с 19 на 20 ноября Украину атаковало более 130 БПЛА, большинство из которых были уничтожены противовоздушной обороной.