Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
20 ноября 2025, 16:25 | Обновлено 20 ноября 2025, 16:26
ФОТО. Квартира капитана юношеской сборной Украины пострадала от обстрела

Кирилл Дигтярь показал последствия российского обстрела

Getty Images/Global Images Ukraine. Кирилл Дигтярь

Квартира защитника «Металиста» и сборной Украины U-19 Кирилла Дигтяра пострадала в результате ракетной атаки россии.

Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram, выложив фото последствии.

Дигтярь – капитан сборной Украины U-19, с которои прошел первый раунд квалификации на Евро-2026. Команда Дмитрия Михайленко победила Албанию (3:0), Черногорию (3:0) и Словакию (3:0) и с первого места группы вышла в элит-раунд отбора. Кирилл сыграл во всех трех матчах и забил гол в ворота словаков.

В ночь с 19 на 20 ноября Украину атаковало более 130 БПЛА, большинство из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

По теме:
Склоним головы. Российская ракета убила 70-летнего мастера спорта
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Не знаю, как описать это словами. Соболезнование...»
Кирилл Дигтярь российско-украинская война сборная Украины по футболу U-19
Иван Чирко Источник: Instagram
