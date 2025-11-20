Юрист объяснил, почему Мудрик до сих пор не узнал вердикта в деле о допинге

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал дело вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который отстранен от футбола из-за подозрений в употреблении допинга.

– Что сейчас с дисквалификацией Мудрика? Уже прошло продолжительное время и, говорят Мишу, даже видели на тренировочной базе «Челси». Однако почему тянут так долго с оглашением официального приговора?

– Идет процесс. Быстрый вердикт по допинговым делам обычно проходит по упрощенной процедуре в случае признания спортсменом вины. То, что этот процесс длится долго, является признаком серьезной работы.

Озвученная ранее версия попадания запрещенного вещества в организм Михаила требует доказательств, а это сложные процессы с привлечением ученых, проведением разного рода исследований, экспертиз. В этом случае задержка является признаком борьбы, а не того, что о деле Мудрика забыли, – рассказал Скоропашкин.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 млн евро. В прошлом сезоне украинский вингер провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.