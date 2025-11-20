Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрист объяснил, почему Мудрик до сих пор не узнал вердикта в деле о допинге
Англия
20 ноября 2025, 23:05 |
324
0

Юрист объяснил, почему Мудрик до сих пор не узнал вердикта в деле о допинге

Илья Скоропашкин сообщил, что вину украинского вингера еще не доказали

20 ноября 2025, 23:05 |
324
0
Юрист объяснил, почему Мудрик до сих пор не узнал вердикта в деле о допинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал дело вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который отстранен от футбола из-за подозрений в употреблении допинга.

– Что сейчас с дисквалификацией Мудрика? Уже прошло продолжительное время и, говорят Мишу, даже видели на тренировочной базе «Челси». Однако почему тянут так долго с оглашением официального приговора?

– Идет процесс. Быстрый вердикт по допинговым делам обычно проходит по упрощенной процедуре в случае признания спортсменом вины. То, что этот процесс длится долго, является признаком серьезной работы.

Озвученная ранее версия попадания запрещенного вещества в организм Михаила требует доказательств, а это сложные процессы с привлечением ученых, проведением разного рода исследований, экспертиз. В этом случае задержка является признаком борьбы, а не того, что о деле Мудрика забыли, – рассказал Скоропашкин.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 млн евро. В прошлом сезоне украинский вингер провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

По теме:
Эстевао стал вторым после Пеле самым молодым автором 5 голов за Бразилию
Коуч по прыжкам с трамплина предложил замену отстраненной спортсменке
Райя, 6 преследователей. Сможет ли испанец удержать лидерство по клиншитам?
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Илья Скоропашкин дисквалификация допинг
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
Футбол | 20 ноября 2025, 18:21 6
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной

Президент УАФ дал короткий комментарий

Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Футбол | 20 ноября 2025, 08:22 18
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке

Парижане хотят купить Марио Хилу

Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20.11.2025, 14:43
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Футбол | 20.11.2025, 16:15
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Футбол | 20.11.2025, 19:51
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 3
Футбол
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем