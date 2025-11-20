Проблемы для Довбика. Нападающий гранда согласился на переход в Рому
Джошуа Зиркзе может стать игроком римского клуба
Нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе может стать игроком римской «Ромы». Об этом сообщает Уилльям Ласандра.
По информации источника, бомбардир английского клуба согласился на переход в итальянский клуб. Теперь «красным дьяволам» и «волкам» осталось прийти к соглашению.
В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее Мичел сделал заявление о Артеме Довбике.
