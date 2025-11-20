Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проблемы для Довбика. Нападающий гранда согласился на переход в Рому
Италия
20 ноября 2025, 13:02 | Обновлено 20 ноября 2025, 13:03
Джошуа Зиркзе может стать игроком римского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе может стать игроком римской «Ромы». Об этом сообщает Уилльям Ласандра.

По информации источника, бомбардир английского клуба согласился на переход в итальянский клуб. Теперь «красным дьяволам» и «волкам» осталось прийти к соглашению.

В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее Мичел сделал заявление о Артеме Довбике.

Джошуа Зиркзе Рома Рим Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Артем Довбик
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
kadaad .
Довбик сам для себя проблема. Как оказалось без Цыганкова он нулевой.
