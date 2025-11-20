Известна заявка молодежной сборной Украины WU-19 в 1-м раунде отбора Евро

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Европы
20 ноября 2025, 12:44 | Обновлено 20 ноября 2025, 13:25
259
0

В список попали 22 футболистки

УАФ

Главный тренер молодежной женской сборной Украины Олег Бортник назвал заявку команды на матчи первого раунда отбора Евро-2026 (WU-19).

В список попали 22 футболистки.

Состав молодежной женской сборной Украины

Вратари: Анна Харченко («Ворскла» Полтава), Ульяна Соловьева («Кривбасс» Кривой Рог), Светлана Сахно («Колос» Ковалевка).

Защитники: Алина Савка («Ворскла» Полтава), Мария Игнатенко, Диана Ткачук, Дарья Артеменко (все — «Ладомир» Владимир), Анастасия Яремчук («Полесье» Житомир), Екатерина Деркач («Погорина» Костополь), Ева Балацкая («Шахтер» Донецк), Мария Осадчая («Систерс» Одесса), Евгения Белова («Цюрих», Швейцария).

Полузащитники: Виктория Савкина, Зоряна Гладун, Дарья Кланца (все — «Ладомир» Владимир), Анна Авраменко («Кривбасс» Кривой Рог), Яна Борейко («Полесье» Житомир), Анастасия Мигаль (ДВТК, Венгрия), Эмилия Канаховская («Магдебург», Германия).

Нападающие: Елена Марценюк («ЕМС-Подолье» Винница), Вероника Голованчук («Полесье» Житомир), София Коновалова («Ладомир» Владимир).

26 ноября – 2 декабря 2025 года команда сыграет с Румынией, Боснией и Герцеговиной и Сан-Марино.

женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
