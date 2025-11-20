Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября
20 ноября 2025, 11:23 |
43
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Твенте (Ж) – Атлетико Мадрид (Ж)

Ggbet 3.58 – 3.74 – 1.81

22:00 Левен (Ж) – Рома (Ж)

Ggbet 4.21 – 3.98 – 1.64

22:00 ПСЖ (Ж) – Бавария (Ж)

Ggbet 3.22 – 3.62 – 1.95

22:00 Челси (Ж) – Барселона (Ж)

Ggbet 5.21 – 4.55 – 1.45

ТЕННИС

18:00 Аргентина – Германия

Ggbet 3.56 – 1.23

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
