20 ноября 2025, 11:08 | Обновлено 20 ноября 2025, 11:52
Звезда Манчестер Сити может бесплатно уйти из клуба

Бернарду Силва пока не планирует продлевать контракт с «горожанами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский вингер Манчестер Сити Бернарду Силва может сменить клубную прописку уже в ближайшее время. Об этом пишет известный инсайдер Николо Скира.

По данным источника, португалец может покинуть расположение «горожан» по завершении сезона 2025/26, уйдя из клуба на правах свободного агента. Действующее соглашение португальца рассчитано до 30 июня 2026 года.

Бернарду присоединился к Манчестер Сити в июле 2017-го с Монако за 50 миллионов евро. В этом сезоне он забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 15 матчах на клубном уровне.

Бернарду Силва Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
