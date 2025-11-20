Звезда Манчестер Сити может бесплатно уйти из клуба
Бернарду Силва пока не планирует продлевать контракт с «горожанами»
Португальский вингер Манчестер Сити Бернарду Силва может сменить клубную прописку уже в ближайшее время. Об этом пишет известный инсайдер Николо Скира.
По данным источника, португалец может покинуть расположение «горожан» по завершении сезона 2025/26, уйдя из клуба на правах свободного агента. Действующее соглашение португальца рассчитано до 30 июня 2026 года.
Бернарду присоединился к Манчестер Сити в июле 2017-го с Монако за 50 миллионов евро. В этом сезоне он забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 15 матчах на клубном уровне.
#BernardoSilva is getting closer to leave #ManchesterCity as at free agent at the end of the season. There is no agreement to extend with #MCFC, as of now. Several european clubs have already approached him for the next year. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник ФК «Лесное» Вадим Мельник сообщил, что в клубе ждут окончательного решения ПФЛ
Дилетта Леотта в потрясающей форме