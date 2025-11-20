Звезда Манчестер Сити может бесплатно уйти из клуба

Португальский вингер Манчестер Сити Бернарду Силва может сменить клубную прописку уже в ближайшее время. Об этом пишет известный инсайдер Николо Скира.

По данным источника, португалец может покинуть расположение «горожан» по завершении сезона 2025/26, уйдя из клуба на правах свободного агента. Действующее соглашение португальца рассчитано до 30 июня 2026 года.

Бернарду присоединился к Манчестер Сити в июле 2017-го с Монако за 50 миллионов евро. В этом сезоне он забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 15 матчах на клубном уровне.