  4. Рубен АМОРИМ: «Этот матч изменил ход сезона для Ман Юнайтед»
20 ноября 2025, 09:06 |
Коуч вспомнил победу над Ливерпулем

Рубен АМОРИМ: «Этот матч изменил ход сезона для Ман Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим объяснил, как его команде удалось преодолеть кризис. Специалист рассказал, какая победа перевернула ход сезона для красных дьяволов.

«Это был долгий путь. Главное – я многому научился. Когда ты молод и только выигрывал, а потом сталкиваешься с другими результатами и другим восприятием твоей работы, это трудно.

Но это тоже урок. Думаю, я стал лучшим тренером и готов к настоящему и будущему. Путь был трудным, но необходимым. И благодаря этому мы сейчас в лучшей ситуации.

Конечно, результаты изменились, мы играем лучше, но только потому, что стали более уверенными. А уверенность приносят хорошие результаты. К примеру, матч с «Ливерпулем», где нам немного повезло, но именно эта игра изменила ход сезона.

Меня не удивляет, что мы прибавляем. Я и раньше говорил, что проблема не в схеме. Схема – это фундамент. Но есть еще динамика, уверенность, желание сражаться. Если посмотреть матчи, у которых у нас возникали проблемы, то, по моему мнению, дело было не в схеме, а в недостаточной интенсивности. В этой лиге нужно играть почти идеально, чтобы побеждать регулярно», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги, Манчестер Юнайтед занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.

Рубен Аморим Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
