ФОТО. Шева взорвался! Терри рассказал о жесткой драке Шевченко в Челси

Джон Терри заявил, что бывший защитник «Челси» Таль Бен-Хаим был «очень удачливым», что оказался в клубе, ведь Аврам Грант однажды выгнал его с тренировки и запретил появляться рядом с первой командой.

Израильтянин пришел как свободный агент и сыграл 13 матчей в сезоне 2007/08, но между ним и тогдашним тренером Грантом постоянно были конфликты.

По словам Терри, он собрал команду и убедил Бен-Хаима прекратить споры с тренером и нормально работать с группой. Грант вернул его в состав, и ситуация стабилизировалась.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Однако жесткая манера игры Бен-Хаима привела к новой стычке – теперь с Андреем Шевченко. Терри рассказал эту историю:

«Таль продолжал жестко врезаться и пинать всех подряд, а Шева, вы знаете, никогда не говорит – он очень спокойный. Но Таль продолжал, продолжал, и Шева просто абсолютно взорвался. После последнего стыка Шева встал и – бум! Они оба начали бить друг друга, и мы все прыгнули разнимать – это было безумие».

В том сезоне «Челси» занял второе место, уступив «Манчестер Юнайтед» два очка. В 2008 году Бен-Хаим ушел в «Манчестер Сити» и позже выступал за «Сандерленд», «Портсмут» и «КПР». За сборную Израиля он провел 96 матчей, завершив карьеру в «Бейтаре» в 2021 году.