Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шева взорвался! Терри рассказал о жесткой драке Шевченко в Челси
Другие новости
19 ноября 2025, 01:49 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:52
415
0

ФОТО. Шева взорвался! Терри рассказал о жесткой драке Шевченко в Челси

Андрей Шевченко не взлюбил Таля Бен-Хаима...

19 ноября 2025, 01:49 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:52
415
0
ФОТО. Шева взорвался! Терри рассказал о жесткой драке Шевченко в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Джон Терри заявил, что бывший защитник «Челси» Таль Бен-Хаим был «очень удачливым», что оказался в клубе, ведь Аврам Грант однажды выгнал его с тренировки и запретил появляться рядом с первой командой.

Израильтянин пришел как свободный агент и сыграл 13 матчей в сезоне 2007/08, но между ним и тогдашним тренером Грантом постоянно были конфликты.

По словам Терри, он собрал команду и убедил Бен-Хаима прекратить споры с тренером и нормально работать с группой. Грант вернул его в состав, и ситуация стабилизировалась.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Однако жесткая манера игры Бен-Хаима привела к новой стычке – теперь с Андреем Шевченко. Терри рассказал эту историю:

«Таль продолжал жестко врезаться и пинать всех подряд, а Шева, вы знаете, никогда не говорит – он очень спокойный. Но Таль продолжал, продолжал, и Шева просто абсолютно взорвался. После последнего стыка Шева встал и – бум! Они оба начали бить друг друга, и мы все прыгнули разнимать – это было безумие».

В том сезоне «Челси» занял второе место, уступив «Манчестер Юнайтед» два очка. В 2008 году Бен-Хаим ушел в «Манчестер Сити» и позже выступал за «Сандерленд», «Портсмут» и «КПР». За сборную Израиля он провел 96 матчей, завершив карьеру в «Бейтаре» в 2021 году.

По теме:
ВИДЕО. Экс-футболист МЮ показал свою роскошную жизнь в Южной Корее
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
фото lifestyle Джон Терри Челси Таль Бен-Хаим Андрей Шевченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Футбол | 18 ноября 2025, 11:23 17
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии

Германия разгромила Словакию, и этот результат на руку сине-желтым

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 18 ноября 2025, 18:46 9
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Футбол | 18.11.2025, 16:35
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Сборная Бразилии в товарищеском матче не сумела обыграть команду Туниса
Футбол | 19.11.2025, 01:39
Сборная Бразилии в товарищеском матче не сумела обыграть команду Туниса
Сборная Бразилии в товарищеском матче не сумела обыграть команду Туниса
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
17.11.2025, 23:29
Бокс
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 5
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
17.11.2025, 07:20 11
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
17.11.2025, 22:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем