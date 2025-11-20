Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Вот что Роналду на самом деле чувствовал на встрече с Трампом
20 ноября 2025, 04:42
ФОТО. Вот что Роналду на самом деле чувствовал на встрече с Трампом

Криштиану Роналду удивил поведением на ужине Дональда Трампа

ФОТО. Вот что Роналду на самом деле чувствовал на встрече с Трампом
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Эксперт по языку тела разобрал поведение Криштиану Роналду на ужине Дональда Трампа в Белом доме, куда футболист пришел вместе с Джорджиной Родригес.

На мероприятии также были Илон Маск, Тим Кук и Джанни Инфантино.

Роналду, представляющий саудовский «Аль-Наср», стал одной из главных тем вечера. Саудовская Аравия активно продвигает программу Vision и продолжает привлекать звезд в свою лигу, где Роналду зарабатывает около $200 млн в год. Игрок давно хотел встретиться с Трампом, и на ужине также пообщался с его сыном Бэрроном.

Трамп заявил: «Здесь лидеры мира – бизнеса и спорта. Мой сын Бэррон – фанат Роналду. Теперь он уважает меня еще больше».

Аналитик Инбаал Хонигман отмечает, что Роналду выглядел «сдержанным и почти скромным»: голова чуть наклонена вперед, руки прикрывают корпус, жесты закрытые – будто он не хотел привлекать лишнее внимание.

Эксперт также изучила селфи, где рядом с Роналду – Маск, Брокман, Инфантино и другие. По ее словам, улыбка португальца выглядит неискренней:
уголки губ почти не подняты, щеки не напряжены, глаза не улыбаются.

«Сравните с Маском – он на фото явно счастлив. У Роналду – вежливость, но без настоящей радости», – подытожила Хонигман.

Максим Лапченко Источник: Sport Bible
