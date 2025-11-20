ФОТО. Звезда Барселоны устроил закрытую вечеринку. Хотел ее засекретить

Ламин Ямаль устроил закрытую вечеринку после отъезда из сборной – несмотря на травму.

Ламин Ямаль пропустил матчи отбора на ЧМ-2026 из-за обострения пубалгии, что вызвало недовольство тренера Луиса де ла Фуэнте. Перед вызовом в сборную «Барселона» провела вингеру радиочастотную терапию, а медики национальной команды, узнав об этом, решили, что игроку нужен как минимум недельный отдых – поэтому отправили его домой.

Однако уже через два дня, как сообщает El Periodico, Ямаль оказался на приватной вечеринке в клубе Luz de Gas. На входе у гостей забирали телефоны, объясняя это присутствием «особого гостя», который просил полной секретности. Попасть в VIP-зону можно было только в компании девушек, при этом охрана уверяла, что все уже оплачено.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Очевидцы, которым удалось пройти внутрь, утверждают, что Ямаль отдыхал с несколькими друзьями, включая кузена Мохамеда Абде. Атмосфера была веселой, футболист охотно общался с гостями. Люди начали расходиться около 3:30 ночи, в то время как компания Ямаля продолжала праздновать.

История уже вызывает обсуждения в Испании на фоне напряжения между «Барсой» и сборной по поводу состояния здоровья Ламина.