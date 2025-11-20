Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Барселоны устроил закрытую вечеринку. Хотел ее засекретить
Другие новости
20 ноября 2025, 04:04 | Обновлено 20 ноября 2025, 04:17
175
0

ФОТО. Звезда Барселоны устроил закрытую вечеринку. Хотел ее засекретить

Ламин Ямаль снова решил отдохнуть в ночном клубе...

20 ноября 2025, 04:04 | Обновлено 20 ноября 2025, 04:17
175
0
ФОТО. Звезда Барселоны устроил закрытую вечеринку. Хотел ее засекретить
Instagram. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль устроил закрытую вечеринку после отъезда из сборной – несмотря на травму.

Ламин Ямаль пропустил матчи отбора на ЧМ-2026 из-за обострения пубалгии, что вызвало недовольство тренера Луиса де ла Фуэнте. Перед вызовом в сборную «Барселона» провела вингеру радиочастотную терапию, а медики национальной команды, узнав об этом, решили, что игроку нужен как минимум недельный отдых – поэтому отправили его домой.

Однако уже через два дня, как сообщает El Periodico, Ямаль оказался на приватной вечеринке в клубе Luz de Gas. На входе у гостей забирали телефоны, объясняя это присутствием «особого гостя», который просил полной секретности. Попасть в VIP-зону можно было только в компании девушек, при этом охрана уверяла, что все уже оплачено.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Очевидцы, которым удалось пройти внутрь, утверждают, что Ямаль отдыхал с несколькими друзьями, включая кузена Мохамеда Абде. Атмосфера была веселой, футболист охотно общался с гостями. Люди начали расходиться около 3:30 ночи, в то время как компания Ямаля продолжала праздновать.

История уже вызывает обсуждения в Испании на фоне напряжения между «Барсой» и сборной по поводу состояния здоровья Ламина.

По теме:
ФОТО. Вот что Роналду на самом деле чувствовал на встрече с Трампом
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира разделась. И показала красоту
Куртуа ответил на скандальные слова Ямаля перед Эль-Класико
фото Ламин Ямаль lifestyle скандал Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: El Periodico
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Футбол | 19 ноября 2025, 08:18 1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»

Известный экс-футболист – о вратарях главной команды страны

Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Футбол | 19 ноября 2025, 16:01 20
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?

Эксперты не могут прийти к консенсусу из-за недомолвок регламента

Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Футбол | 19.11.2025, 20:21
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Футбол | 19.11.2025, 07:58
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
ЛЕОНЕНКО: «Против них Украина будет фаворитом, это самый слабый соперник»
Футбол | 20.11.2025, 02:02
ЛЕОНЕНКО: «Против них Украина будет фаворитом, это самый слабый соперник»
ЛЕОНЕНКО: «Против них Украина будет фаворитом, это самый слабый соперник»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
18.11.2025, 06:23 4
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 16
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
19.11.2025, 12:20 105
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем