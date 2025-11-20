Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Новичок Вереса рассказал, почему выбрал ровенский клуб
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 01:45 | Обновлено 20 ноября 2025, 01:46
69
0

Тарануха присоединился к клубу в октябре 2025 года

НК Верес. Ростислав Тарануха

Новичок «Вереса» Ростислав Тарануха в интервью клубному каналу рассказал, почему выбрал ровенский клуб.

«В раздевалке «Вереса» очень хорошая атмосфера. Ребята хорошо меня приняли, коллектив дружный, поэтому адаптация прошла легко».

«На решение перейти в «Верес» повлиял разговор с тренером Олегом Николаевичем [Шандрук] и Юрием Викторовичем Габовдой. Мы пообщались, они обозначили передо мной задачи, тепло поговорили, и в итоге я здесь», – сказал Тарануха.

К слову, Ростислав Тарануха присоединился к «Вересу» в октябре 2025 года как свободный агент.

Следующий матч ровенская команда проведет в рамках 13-го тура УПЛ на выезде против «Кривбасса» 23 ноября. После 12 сыгранных туров «Верес» занимает 10-е место, а «Кривбасс» расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

Верес Ровно Кривбасс - Верес Ростислав Тарануха Юрий Габовда Олег Шандрук
Михаил Олексиенко Источник: ФК Верес
