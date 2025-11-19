Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирону волнует ситуация Цыганкова и Ваната в сборной Украины
Испания
19 ноября 2025, 17:59 | Обновлено 19 ноября 2025, 18:14
939
0

Жирону волнует ситуация Цыганкова и Ваната в сборной Украины

Цыганков и Ванат являются ключевыми игроками команды

19 ноября 2025, 17:59 | Обновлено 19 ноября 2025, 18:14
939
0
Жирону волнует ситуация Цыганкова и Ваната в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Цыганков и Ванат

По информации испанских СМИ, руководство Жироны не очень довольно тем фактом, что сборной Украины придется в марте играть матчи плей-офф за выход на ЧМ-2026.

Сообщается, что в клубе в нынешнем сложном сезоне ставят на Виктора Цыганкова и Владислава Ваната и не хотят, чтобы оба лидера тратили столько моральных и физических сил в напряженных матчах плей-офф.

Всего у команды шесть сборников, в том числе зимой некоторых придется отпустить на Кубок Африки, поэтому в Жироне не были довольны, когда сборная Украины пробилась в плей-офф отбора.

Отдельно менеджмент и тренера волнует Виктор Цыганков, который регулярно получает травмы, а наставник Мичел ранее говорил, что Виктор не может без повреждений играть каждые три дня.

Испанская команда провально начала сезон и сейчас находится в зоне вылета.

По теме:
Тренер сборной Швеции о плей-офф квалификации ЧМ: «Соперники очень хорошие»
Жеребьевка плей-офф к ЧМ-2026. Соперник Украины. Смотреть онлайн LIVE
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Виктор Цыганков Владислав Ванат сборная Украины по футболу Жирона
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Футбол | 18 ноября 2025, 22:52 0
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой

Самба Диалло не нужен киевскому клубу

В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
Футбол | 19 ноября 2025, 07:15 1
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть

В ассоциации прокомментировали ситуацию вокруг Судакова

Гарри КЕЙН: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Нужно это принять»
Футбол | 19.11.2025, 16:59
Гарри КЕЙН: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Нужно это принять»
Гарри КЕЙН: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Нужно это принять»
Темная лошадка будущего чемпионата мира: 6 причин прорыва сборной Норвегии
Футбол | 19.11.2025, 12:00
Темная лошадка будущего чемпионата мира: 6 причин прорыва сборной Норвегии
Темная лошадка будущего чемпионата мира: 6 причин прорыва сборной Норвегии
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Футбол | 19.11.2025, 07:58
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
17.11.2025, 23:29
Бокс
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
18.11.2025, 07:39 20
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 33
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
18.11.2025, 06:23 4
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 21
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем