Жирону волнует ситуация Цыганкова и Ваната в сборной Украины

По информации испанских СМИ, руководство Жироны не очень довольно тем фактом, что сборной Украины придется в марте играть матчи плей-офф за выход на ЧМ-2026.

Сообщается, что в клубе в нынешнем сложном сезоне ставят на Виктора Цыганкова и Владислава Ваната и не хотят, чтобы оба лидера тратили столько моральных и физических сил в напряженных матчах плей-офф.

Всего у команды шесть сборников, в том числе зимой некоторых придется отпустить на Кубок Африки, поэтому в Жироне не были довольны, когда сборная Украины пробилась в плей-офф отбора.

Отдельно менеджмент и тренера волнует Виктор Цыганков, который регулярно получает травмы, а наставник Мичел ранее говорил, что Виктор не может без повреждений играть каждые три дня.

Испанская команда провально начала сезон и сейчас находится в зоне вылета.