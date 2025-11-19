Сенсационный трансфер. Тоттенхэм может подписать звезду мадридского Реала

Бразильский вингер «Реала» Родриго может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Football Insider.

«Шпоры» могут договориться об аренде Родриго у «Реала» уже во время январского трансферного окна.

Условия аренды будут зависеть от того, насколько «Реал» захочет отпустить бразильца и интереса к нему со стороны других клубов. Сам игрок недоволен своим положением в «Реале», где в этом сезоне вышел в стартовом составе лишь в трех матчах.

Ранее интерес к Родриго проявлял «Манчестер Сити», который искал потенциальную замену Савиньо, находившемуся на грани перехода в «Тоттенхэм». Однако он подписал новый контракт с «горожанами», что поставило точку в слухах о его возможном переходе в Лондон, а вместе с этим и о возможном трансфере Родриго.

С момента перехода из «Сантоса» в «Реал» в 2019 году Родриго провел 283 матча, забил 68 голов и отдал 53 результативные передачи.