Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсационный трансфер. Тоттенхэм может подписать звезду мадридского Реала
Англия
19 ноября 2025, 17:18 |
596
0

Сенсационный трансфер. Тоттенхэм может подписать звезду мадридского Реала

«Шпоры» рассматривают возможность аренды Родриго

19 ноября 2025, 17:18 |
596
0
Сенсационный трансфер. Тоттенхэм может подписать звезду мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский вингер «Реала» Родриго может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Football Insider.

«Шпоры» могут договориться об аренде Родриго у «Реала» уже во время январского трансферного окна.

Условия аренды будут зависеть от того, насколько «Реал» захочет отпустить бразильца и интереса к нему со стороны других клубов. Сам игрок недоволен своим положением в «Реале», где в этом сезоне вышел в стартовом составе лишь в трех матчах.

Ранее интерес к Родриго проявлял «Манчестер Сити», который искал потенциальную замену Савиньо, находившемуся на грани перехода в «Тоттенхэм». Однако он подписал новый контракт с «горожанами», что поставило точку в слухах о его возможном переходе в Лондон, а вместе с этим и о возможном трансфере Родриго.

С момента перехода из «Сантоса» в «Реал» в 2019 году Родриго провел 283 матча, забил 68 голов и отдал 53 результативные передачи.

По теме:
Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет
Аутсайдер УПЛ хочет оформить трансфер провального футболиста Динамо
Вингер Реала: «Лучшим в мире всегда будет Месси»
Родриго Гоес Реал Мадрид Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Чирко Источник: Football Insider
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Темная лошадка будущего чемпионата мира: 6 причин прорыва сборной Норвегии
Футбол | 19 ноября 2025, 12:00 3
Темная лошадка будущего чемпионата мира: 6 причин прорыва сборной Норвегии
Темная лошадка будущего чемпионата мира: 6 причин прорыва сборной Норвегии

Рассказываем о прогрессе Холанда и компании

Гвардиола высказался о возможном возвращении в Барселону
Футбол | 19 ноября 2025, 17:16 0
Гвардиола высказался о возможном возвращении в Барселону
Гвардиола высказался о возможном возвращении в Барселону

Тренировать каталонцев не планирует

Виктор ХЛУС: «Эту сборную мы бы и на танках не обыграли»
Футбол | 18.11.2025, 18:43
Виктор ХЛУС: «Эту сборную мы бы и на танках не обыграли»
Виктор ХЛУС: «Эту сборную мы бы и на танках не обыграли»
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Футбол | 18.11.2025, 21:19
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Война | 19.11.2025, 09:00
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 15
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
18.11.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем