19 ноября 2025, 11:43 |
ФОТО. Роналду посетил ужин с Трампом в Белом Доме

На мероприятии присутствовали и другие известные люди

Легендарный нападающий национальной сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил ужин с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

На мероприятии также присутствовали такие известные личности, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, миллиардер Илон Маск, президент ФИФА Джанни Инфантино и другие.

В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее Дональд Трамп назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

