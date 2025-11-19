ФОТО. Роналду посетил ужин с Трампом в Белом Доме
На мероприятии присутствовали и другие известные люди
Легендарный нападающий национальной сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил ужин с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
На мероприятии также присутствовали такие известные личности, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, миллиардер Илон Маск, президент ФИФА Джанни Инфантино и другие.
В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее Дональд Трамп назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.
ФОТО. Роналду посетил ужин с Трампом в Белом Доме
🚨🤳🏼 Cristiano Ronaldo’s selfie after visiting president Donald Trump at the White House.@DavidSacks 📸 pic.twitter.com/dnBw0f3Z4B— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пеп Гвардиола растроен деятельностью мировых лидеров...
Путевки получили Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия