СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября

В среду, 19 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:00 Лаос – Вьетнам

45.00 – 13.70 – 1.04

19:45 Вольфсбург (Ж) – Манчестер Юнайтед (Ж)

2.26 – 3.48 – 2.71

22:00 Арсенал (Ж) – Реал Мадрид (Ж)

1.49 – 4.15 – 5.32

22:00 Париж (Ж) – Бенфика (Ж)

1.71 – 3.80 – 3.98

ТЕННИС

17:30 Сада Нахимана – Александра Олейникова

6.75 – 1.06

