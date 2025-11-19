СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 19 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:00 Лаос – Вьетнам
19:45 Вольфсбург (Ж) – Манчестер Юнайтед (Ж)
22:00 Арсенал (Ж) – Реал Мадрид (Ж)
22:00 Париж (Ж) – Бенфика (Ж)
ТЕННИС
17:30 Сада Нахимана – Александра Олейникова
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
