Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября
19 ноября 2025, 05:53
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:00 Лаос – Вьетнам

Ggbet 45.00 – 13.70 – 1.04

19:45 Вольфсбург (Ж) – Манчестер Юнайтед (Ж)

Ggbet 2.26 – 3.48 – 2.71

22:00 Арсенал (Ж) – Реал Мадрид (Ж)

Ggbet 1.49 – 4.15 – 5.32

22:00 Париж (Ж) – Бенфика (Ж)

Ggbet 1.71 – 3.80 – 3.98

ТЕННИС

17:30 Сада Нахимана – Александра Олейникова

Ggbet 6.75 – 1.06

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
