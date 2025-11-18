Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 ноября 2025, 21:19 | Обновлено 18 ноября 2025, 21:25
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте

Пеп Гвардиола растроен деятельностью мировых лидеров...

ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Instagram. Пеп Гвардиола и Владимир Зеленский

Пеп Гвардиола выступил с эмоциональной речью о конфликте в Газе, заявив, что мир «покинул» палестинцев.

В интервью RAC1 он сказал, что «весь мир оставил их одних» и что невинные люди ежедневно погибают, потому что лидеры выбирают силу вместо прекращения огня.

Он подчеркнул: «Как устроен мир – будь то Нетаньяху, Трамп, Зеленский, снова Трамп, путин – дело не в том, кто прав. Мы все видим эти образы, и наши дети могли бы быть там». По его словам: «Все мы позволили уничтожить целый народ. Если это не геноцид – то что?».

Гвардиола говорил накануне благотворительного матча Каталония - Палестина, выручка от которого пойдет на гуманитарную помощь и восстановление Газы. Он отметил, что игра «больше, чем символ», и что палестинцы должны увидеть: часть мира о них не забыла. По данным Минздрава Газы, с октября 2023 года погибло около 70 000 палестинцев.

Его слова прозвучали через неделю после того, как около 70 спортсменов – среди них игроки Премьер-лиги и Моуин Али — подписали письмо с требованием к УЕФА отстранить Израиль от соревнований.

Группа Athletes 4 Peace заявила, что УЕФА не предпринимает моральных действий. В письме говорится, что международные арены не должны принимать режим, обвиняемый в геноциде и апартеиде, и что остановить безнаказанность можно только коллективными действиями, включая запрет участия в спортивных и культурных мероприятиях.

Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Yeger
8 лєт дамбілі хамас?
Ответить
+3
Boodya
Його компетенція - футбол.
Чому вони лізуть туди, де нічого не тямлять?
Що Усик з томагавками, що цей.
Чи може це не зовсім його думки?
Ответить
+3
protasov_lyopu_davai
несчастные арабы))
Ответить
-1
