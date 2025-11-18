Бельгийцев ждет легкая разминка? Что им нужно в матче с Лихтенштейном

Сборная Бельгии очень близка к получению путевки в финальный раунд ЧМ-2026.

В группе J Бельгия имеет 15 очков и опережает двух соперников – Северную Македонию и Уэльс – на 2 балла (по 13).

В последнем туре сборная Бельгии в городе Льеж принимает Лихтенштейн, а Уэльс играет с Северной Македонией в Кардиффе.

Бельгия нужна победа, но практически может устроить и ничья, если Северная Македония не выиграет у Уэльса с разницей в 7+ мячей.

Уэльс и Северная Македония разыграют 2-е место. Обе команды уже гарантировали себе плей-офф благодаря первым местам в группах Лиги наций осенью 2024 года

Однако на кону стоит – кто получит более высокий посев в плей-офф, так как проигравший отправится в 4-ю корзину (как представитель Лиги наций).

Македонцев на выезде устраивает ничья, поскольку они имеют лучшую разницу мячей по сравнению с Уэльсом.

Уэльс и Северная Македония могут стать соперниками Украины в полуфиналах плей-офф в марте 2026 года.

Турнирное положение группы J:

Бельгия (15 очков), Северная Македония, Уэльс (по 13), Казахстан (8), Лихтенштейн (0)

Матчи последнего тура