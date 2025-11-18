Бельгийцев ждет легкая разминка? Что им нужно в матче с Лихтенштейном
Уэльс и Северная Македония разыграют 2-е место, обе команды гарантировали плей-офф
Сборная Бельгии очень близка к получению путевки в финальный раунд ЧМ-2026.
В группе J Бельгия имеет 15 очков и опережает двух соперников – Северную Македонию и Уэльс – на 2 балла (по 13).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В последнем туре сборная Бельгии в городе Льеж принимает Лихтенштейн, а Уэльс играет с Северной Македонией в Кардиффе.
Бельгия нужна победа, но практически может устроить и ничья, если Северная Македония не выиграет у Уэльса с разницей в 7+ мячей.
Уэльс и Северная Македония разыграют 2-е место. Обе команды уже гарантировали себе плей-офф благодаря первым местам в группах Лиги наций осенью 2024 года
Однако на кону стоит – кто получит более высокий посев в плей-офф, так как проигравший отправится в 4-ю корзину (как представитель Лиги наций).
Македонцев на выезде устраивает ничья, поскольку они имеют лучшую разницу мячей по сравнению с Уэльсом.
Уэльс и Северная Македония могут стать соперниками Украины в полуфиналах плей-офф в марте 2026 года.
Турнирное положение группы J:
- Бельгия (15 очков), Северная Македония, Уэльс (по 13), Казахстан (8), Лихтенштейн (0)
Матчи последнего тура
- 18 ноября. 21:45. Бельгия – Лихтенштейн
- 18 ноября. 21:45. Уэльс – Северная Македония
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Польша и Словакия будут играть в плей-офф европейского отбора к ЧМ-2026
Вацко отметил результаты Гуцуляка