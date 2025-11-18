Топовый футболист Реала может покинуть клуб уже зимой. Есть оффер от гранда

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер привлекает внимание лондонского «Челси». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 32-летний футболист может вернуться в Лондон уже зимой после того, как не получил доверия от Хаби Алонсо. Английский клуб уже сделал предложение в размере восьми миллионов евро за немца, контракт которого со «сливочными» истекает уже следующим летом. Для испанского клуба эта сумма недостаточна.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер провел всего лишь один матч на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что легендарный форвард может вернуться в «Реал».