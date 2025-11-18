Топовый футболист Реала может покинуть клуб уже зимой. Есть оффер от гранда
Антонио Рюдигер привлекает внимание «Челси»
Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер привлекает внимание лондонского «Челси». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 32-летний футболист может вернуться в Лондон уже зимой после того, как не получил доверия от Хаби Алонсо. Английский клуб уже сделал предложение в размере восьми миллионов евро за немца, контракт которого со «сливочными» истекает уже следующим летом. Для испанского клуба эта сумма недостаточна.
В текущем сезоне Антонио Рюдигер провел всего лишь один матч на клубном уровне, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что легендарный форвард может вернуться в «Реал».
