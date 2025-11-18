Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бросил вызов Динамо и Шахтеру. Легионер клуба УПЛ хочет выиграть чемпионат
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 17:38
855
4

Бросил вызов Динамо и Шахтеру. Легионер клуба УПЛ хочет выиграть чемпионат

Глейкер Мендоса ставит перед собой амбициозные цели

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Венесуэльский легионер криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса заявил, что хочет завоевать чемпионский титул Украинской Премьер-лиги.

– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?

– Хочу стать одним из лучших игроков УПЛ и помочь Кривбассу стать чемпионом, – сказал легионер.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 20 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
Kh75
проситься до складу Шахтаря?
Ответить
+1
MaximusOne
Холд юр хорсес)
Ответить
+1
Александр Шевченко
4-0 в Киеве ты случаем не забыл, клоун? 
Ответить
+1
Перець
Хватить курити шмаль
Ответить
+1
