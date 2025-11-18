Украина. Премьер лига18 ноября 2025, 17:38 | Обновлено 18 ноября 2025, 17:39
Бросил вызов Динамо и Шахтеру. Легионер клуба УПЛ хочет выиграть чемпионат
Глейкер Мендоса ставит перед собой амбициозные цели
18 ноября 2025, 17:38 | Обновлено 18 ноября 2025, 17:39
Венесуэльский легионер криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса заявил, что хочет завоевать чемпионский титул Украинской Премьер-лиги.
– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?
– Хочу стать одним из лучших игроков УПЛ и помочь Кривбассу стать чемпионом, – сказал легионер.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 20 сыгранных матчей.
