Бросил вызов Динамо и Шахтеру. Легионер клуба УПЛ хочет выиграть чемпионат

Венесуэльский легионер криворожского Кривбасса Глейкер Мендоса заявил, что хочет завоевать чемпионский титул Украинской Премьер-лиги.

– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?

– Хочу стать одним из лучших игроков УПЛ и помочь Кривбассу стать чемпионом, – сказал легионер.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 20 сыгранных матчей.