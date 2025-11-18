Бакари КОНАТЕ: «Эта пауза дала возможность хорошо отдохнуть»
Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Вереса»
Центральный защитник «Кривбасса» Бакари Конате поделился ожиданиями от матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса».
– Команда возобновила тренировки после паузы в чемпионате. Удалось ли тебе немного отдохнуть?
– Да, эта пауза дала возможность хорошо отдохнуть, и физически, и эмоционально. За эти дни мы качественно восстановились: голова свежая, все спокойно. Возвращаемся к работе сильнее, чем были, и с четко определенной целью.
– Каковы первые мысли о подготовке к следующему сопернику – «Вересу»?
– «Верес» – очень сильный клуб, как и все остальные в чемпионате. Мы готовимся к этому поединку так же тщательно, как и к каждому матчу. Мы сосредоточены, хорошо работаем, чтобы показать максимально высокий результат.
– Каменский забил дебютный гол за юношескую сборную Украины. Уже видел момент? Как оценишь?
– Прежде всего, Каменский – очень хороший футболист, которым я искренне восхищаюсь. У него большой талант, и он способен на еще большее. Я поздравляю его, желаю вдохновения и дальнейших успехов. У него есть потенциал, чтобы подниматься еще выше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомирский клуб предложил подписать своего вингера вместо Михаила Мудрика
Лиссабонцы отказались продавать украинца