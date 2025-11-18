Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бакари КОНАТЕ: «Эта пауза дала возможность хорошо отдохнуть»
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 12:35 |
61
0

Бакари КОНАТЕ: «Эта пауза дала возможность хорошо отдохнуть»

Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Вереса»

18 ноября 2025, 12:35 |
61
0
Бакари КОНАТЕ: «Эта пауза дала возможность хорошо отдохнуть»
ФК Кривбасс. Бакари Конате

Центральный защитник «Кривбасса» Бакари Конате поделился ожиданиями от матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса».

– Команда возобновила тренировки после паузы в чемпионате. Удалось ли тебе немного отдохнуть?

– Да, эта пауза дала возможность хорошо отдохнуть, и физически, и эмоционально. За эти дни мы качественно восстановились: голова свежая, все спокойно. Возвращаемся к работе сильнее, чем были, и с четко определенной целью.

– Каковы первые мысли о подготовке к следующему сопернику – «Вересу»?

– «Верес» – очень сильный клуб, как и все остальные в чемпионате. Мы готовимся к этому поединку так же тщательно, как и к каждому матчу. Мы сосредоточены, хорошо работаем, чтобы показать максимально высокий результат.

– Каменский забил дебютный гол за юношескую сборную Украины. Уже видел момент? Как оценишь?

– Прежде всего, Каменский – очень хороший футболист, которым я искренне восхищаюсь. У него большой талант, и он способен на еще большее. Я поздравляю его, желаю вдохновения и дальнейших успехов. У него есть потенциал, чтобы подниматься еще выше.

По теме:
Стало известно, когда Лесное сможет вернуться в ПФЛ
Дмитрий ШАСТАЛ: «Довольны результатом, но эйфории в раздевалке не было»
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Войтиховский сам решает свою судьбу»
Бакари Конате чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
