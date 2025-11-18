Украинского тренера уволили из-за оскорблений в адрес собственных игроков

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев прокомментировал увольнения главного тренера «Мурас Юнайтед» Сергея Пучкова.

Функционер 17 ноября провел встречу с руководителями клубов чемпионата Кыргызстана, в ходе которой назвал причину прекращения сотрудничества с украинским специалистом.

«Я снял Пучкова, потому что он ругает своих футболистов плохими словами. Очень сильно матерится, пусть это не будет секретом. Если тренер не может сдерживать эмоции, задевает честь игроков и позволяет себе высказывания, неприемлемые на стадионе – он здесь не будет работать», – сказал Ташиев.

Пучков возглавлял «Мурас Юнайтед» с 2024 по 2025 год – под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны, пробилась в финал Кубка Кыргызстана, а также играла в плей-офф Лиги вызова АФК.

Вместе с главным тренером команду покинул и его ассистент Игорь Покаранин. Клуб поблагодарил украинского специалиста за сотрудничество.