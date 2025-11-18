Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинского тренера уволили из-за оскорблений в адрес собственных игроков
18 ноября 2025, 12:21 |
Камчыбек Ташиев прокомментировал уход наставника «Мурас Юнайтед» Сергея Пучкова

ФК Мурас Юнатед. Сергей Пучков

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев прокомментировал увольнения главного тренера «Мурас Юнайтед» Сергея Пучкова.

Функционер 17 ноября провел встречу с руководителями клубов чемпионата Кыргызстана, в ходе которой назвал причину прекращения сотрудничества с украинским специалистом.

«Я снял Пучкова, потому что он ругает своих футболистов плохими словами. Очень сильно матерится, пусть это не будет секретом. Если тренер не может сдерживать эмоции, задевает честь игроков и позволяет себе высказывания, неприемлемые на стадионе – он здесь не будет работать», – сказал Ташиев.

Пучков возглавлял «Мурас Юнайтед» с 2024 по 2025 год – под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны, пробилась в финал Кубка Кыргызстана, а также играла в плей-офф Лиги вызова АФК.

Вместе с главным тренером команду покинул и его ассистент Игорь Покаранин. Клуб поблагодарил украинского специалиста за сотрудничество.

чемпионат Кыргызстана по футболу Мурас Юнайтед Сергей Пучков отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник
Комментарии 2
turist86
Кварцяний мабуть дуже здивувався 
Ответить
+1
c_a_p2
І він не один такий... Матюччя як спосіб комунікації
Ответить
0
