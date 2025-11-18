Украинского тренера уволили из-за оскорблений в адрес собственных игроков
Камчыбек Ташиев прокомментировал уход наставника «Мурас Юнайтед» Сергея Пучкова
Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев прокомментировал увольнения главного тренера «Мурас Юнайтед» Сергея Пучкова.
Функционер 17 ноября провел встречу с руководителями клубов чемпионата Кыргызстана, в ходе которой назвал причину прекращения сотрудничества с украинским специалистом.
«Я снял Пучкова, потому что он ругает своих футболистов плохими словами. Очень сильно матерится, пусть это не будет секретом. Если тренер не может сдерживать эмоции, задевает честь игроков и позволяет себе высказывания, неприемлемые на стадионе – он здесь не будет работать», – сказал Ташиев.
Пучков возглавлял «Мурас Юнайтед» с 2024 по 2025 год – под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны, пробилась в финал Кубка Кыргызстана, а также играла в плей-офф Лиги вызова АФК.
Вместе с главным тренером команду покинул и его ассистент Игорь Покаранин. Клуб поблагодарил украинского специалиста за сотрудничество.
