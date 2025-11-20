Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь СУРКИС: «От имени Динамо... вы неотъемлемая часть нашей семьи»
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 01:32
Игорь СУРКИС: «От имени Динамо... вы неотъемлемая часть нашей семьи»

Президент киевлян поздравил Алексея Паламарчука

ФК Динамо. Алексей Паламарчук

Свой 50-летний юбилей отпраздновал руководитель отдела работы со спонсорами ФК «Динамо» (Киев) Алексей Паламарчук. С важной датой его поздравил президент клуба Игорь Суркис.

«От имени футбольного клуба «Динамо» Киев и от себя лично искренне поздравляю Вас с 50-летним юбилеем!

За годы работы в нашем клубе Вы зарекомендовали себя как ответственный, инициативный и чрезвычайно надежный специалист. Благодаря Вашей настойчивости и умению выстраивать партнерские отношения «Динамо» последовательно укрепляет свою позицию, расширяет круг друзей и спонсоров, реализуя важные проекты.

Ваша ежедневная работа часто остается за кадром для широкой аудитории, значение для клуба трудно переоценить. Вы умеете находить общий язык с людьми, предлагать нестандартные решения, поддерживать высокие стандарты профессиональной коммуникации – и все это делает Вас неотъемлемой частью динамовской семьи.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного уюта и вдохновения на новые свершения. Пусть впереди будет еще много ярких событий, успешных проектов и поводов для гордости. И, конечно, – пусть каждая Ваша личная и профессиональная победа станет частью больших побед «Динамо».

Искренне благодарю Вас за преданность делу, за умение профессионально представлять интересы клуба и за тот важный вклад, который Вы ежедневно вносите в развитие «Динамо», – отметил Суркис.

Алексей Паламарчук Динамо Киев Игорь Суркис Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
