Талантливый украинец забил гол и отдал два ассиста за академию Барселоны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 ноября 2025, 11:31 | Обновлено 18 ноября 2025, 11:40
0

Артем Рыбак помог каталонской команде одолеть соперника со счетом 4:1

ФК Барселона. Артем Рыбак

Талантливый украинский хавбек Артем Рыбак продолжает успешно выступать в академии испанской «Барселоны», где играет за команду U-16. Кроме того, 15-летний футболист неоднократно привлекался к играм за U-18.

В очередном поединке чемпионата Испании украинец помог каталонской команде разгромить клуб «Fund. P.F. Base Reus» со счетом 4:1. Рыбак записал на свой счет гол и две результативные передачи.

Артем начинал карьеру в структуре донецкого «Шахтера», который покинул в 2022 году и присоединился к академии «Барселоны». Рыбак неоднократно попадал в символические сборные академии каталонского клуба, где играют сотни талантливых игроков со всего мира.

Испанские СМИ часто называют украинского футболиста «новым Месси» из-за стиля игры, похожего на легендарного аргентинца.

Чемпионат Испании U-16

Барселона U-16 – Fund. P.F. Base Reus – 4:1

Голы: Буил, 31, Инглес, 45, Манчено, 65 Рыбак, 75 – Мартин, 6

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
