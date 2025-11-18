Талантливый украинец забил гол и отдал два ассиста за академию Барселоны
Артем Рыбак помог каталонской команде одолеть соперника со счетом 4:1
Талантливый украинский хавбек Артем Рыбак продолжает успешно выступать в академии испанской «Барселоны», где играет за команду U-16. Кроме того, 15-летний футболист неоднократно привлекался к играм за U-18.
В очередном поединке чемпионата Испании украинец помог каталонской команде разгромить клуб «Fund. P.F. Base Reus» со счетом 4:1. Рыбак записал на свой счет гол и две результативные передачи.
Артем начинал карьеру в структуре донецкого «Шахтера», который покинул в 2022 году и присоединился к академии «Барселоны». Рыбак неоднократно попадал в символические сборные академии каталонского клуба, где играют сотни талантливых игроков со всего мира.
Испанские СМИ часто называют украинского футболиста «новым Месси» из-за стиля игры, похожего на легендарного аргентинца.
Чемпионат Испании U-16
Барселона U-16 – Fund. P.F. Base Reus – 4:1
Голы: Буил, 31, Инглес, 45, Манчено, 65 Рыбак, 75 – Мартин, 6
📌 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐓— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) November 16, 2025
👏🏼 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝗶𝗹 𝗕 🆚 Fund. P.F. Base Reus ‘A’ (4️⃣-1️⃣)
⚽️ Gorka Buil (43’), Joan Ingles (p, 44’), Pol Mancheño (52’), Artem Rybak (77’) // Marc Martín (6’)
🗒️ J9 Lliga Nacional
📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/m3tJ5OveBS
FT: Barca Juvenil B 4-1 FF Base Rues— Shivam Mishra (@barcanation6) November 15, 2025
Gorka Buil ⚽, 31' Pau Berges🅰️
Joan Inglés ⚽, 45'
Pol Mancheño ⚽, 65' Iu Martínez🅰️
Artem Rybak ⚽, 75' Xavi Miràngels 🅰️ pic.twitter.com/FqUTB0RHpy
