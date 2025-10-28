Два украинца из Барселоны попали в символическую сборную недели
Каталонский клуб отметил прогресс Дениса Соколовского и Артема Рыбака
Два украинских футболиста – 15-летний Артем Рыбак и 12-летний Денис Соколовский – попали в символическую сборную недели академии испанской «Барселоны».
В социальных сетях, на странице Ла Масии был опубликован список 11 лучших игроков по итогам матчей, которые были сыграны на прошлой недели. В клубе отметили прогресс двоих представителей Украины.
Рыбак, который играет на позиции атакующего полузащитника, забил гол и отдал результативную передачу в последнем матче юношеской команды. Несмотря на возраст, 15-летний украинец выступает за U-16 и U-18.
Соколовский начинал карьеру в академии «Динамо», но из-за российского вторжения покинул Украину и переехал в Испанию. С 2023 года играет за юношеские команды «Барселоны», а в прошлом сезоне стал чемпионом Испании в своей возрастной категории.
ФОТО. Символическая сборная Ла Масии по итогам недели
