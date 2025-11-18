Защитник Исландии: «Отвратительно. Украина ничем не лучше нас в футболе»

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон резко отреагировал на поражение своей команды в матче квалификации ЧМ-2026 от Украины со счетом 0:2.

«Это отвратительно. Это просто ужасный угловой. Мы блестяще защищались всю квалификацию. Он (Зубков – прим) получил возможность пробить головой и забил, а когда у нас появился шанс забить, их вратарь спас. Это игра 50 на 50, к сожалению, в этом матче сложилось не так, как мы хотели.

У нас были шансы выйти вперёд. Во втором тайме я чувствовал, что мы всё контролировали. Они ничего не создали, кроме тех моментов, когда мы теряли мяч в контратаках. В остальном мы играли очень надёжно. Тяжело принять это, потому что я чувствовал, что команда заслуживала гораздо большего.

Украина ничем не лучше нас в футболе. У нас молодая команда, но эти ребята многого добились за такое короткое время, играя за сборную. Я чувствую себя невероятно, будучи вовлечённым в это вместе с ними, и я на сто процентов уверен, что Исландия поедет на крупный турнир в ближайшие годы», – подытожил Ингасон.