Защитник Исландии: «Отвратительно. Украина ничем не лучше нас в футболе»
Сверрир Ингасон не сдержал эмоций после поражения в матче квалификации ЧМ-2026
Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон резко отреагировал на поражение своей команды в матче квалификации ЧМ-2026 от Украины со счетом 0:2.
«Это отвратительно. Это просто ужасный угловой. Мы блестяще защищались всю квалификацию. Он (Зубков – прим) получил возможность пробить головой и забил, а когда у нас появился шанс забить, их вратарь спас. Это игра 50 на 50, к сожалению, в этом матче сложилось не так, как мы хотели.
У нас были шансы выйти вперёд. Во втором тайме я чувствовал, что мы всё контролировали. Они ничего не создали, кроме тех моментов, когда мы теряли мяч в контратаках. В остальном мы играли очень надёжно. Тяжело принять это, потому что я чувствовал, что команда заслуживала гораздо большего.
Украина ничем не лучше нас в футболе. У нас молодая команда, но эти ребята многого добились за такое короткое время, играя за сборную. Я чувствую себя невероятно, будучи вовлечённым в это вместе с ними, и я на сто процентов уверен, что Исландия поедет на крупный турнир в ближайшие годы», – подытожил Ингасон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Королевский клуб намерен продать украинского вратаря
Гудлаугур Виктор Палссон похвалил вратаря сборной Украины
Друже, але не завжди складається як ти хочеш)))
Так,а коли Яремчук два рази пробив, не огидно що вам фартило?А коли Циганков пробив,в першому,а потім в другому,теж огидно ?))))Вмієте пасти овець, тоді пасить та ї не пиздить ))Всіх з перемогою.Слава Нації \○