  4. Экс-игрок Шахтера назвал новую черту в игре футболистов сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2025, 20:25 | Обновлено 17 ноября 2025, 20:32
Экс-игрок Шахтера назвал новую черту в игре футболистов сборной Украины

Алексей Белик считает, что Украина справедливо победила Исландию

Экс-игрок Шахтера назвал новую черту в игре футболистов сборной Украины
Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик проанализировал победу сборной Украины в матче квалификации на ЧМ-2026 над Исландией – 2:0.

– Перейдем непосредственно к матчу сборной Украины и Исландии. Почему первый тайм был таким малоподвижным?

– Мы прекрасно понимали, что гости закроются около своих ворот – ничья их устраивала. Кто бы смог полностью переиграть Исландию? Только Франция, наверное. Мы и атаковали большими силами, но, кроме опасного удара Виктора Цыганкова на 24-й минуте, вспомнить нечего. Итак, соглашусь – первый тайм был достаточно равным.

– Понятно, что нашим ребятам нужно было рисковать, чтобы выигрывать. Однако трудно вспомнить, чтобы мы так давили соперника в таком важном матче.

– Да, это новая черта в игре наших футболистов. Мы откровенно начали рисковать, тренерский штаб выпустил на замену трех креативных игроков – Гуцуляка, Шапаренко и Яремчука. Самое интересное в этой встрече началось с 70-й минуты. Моменты начали создавать игроки обеих команд. Как вытащил мяч Трубин на 77-й минуте, когда Паульссон беспрепятственно пробивал головой с близкой дистанции? Забей в тот момент гость, было бы практически невозможно рассчитывать на победу.

И все же у нас было больше кадрового потенциала, чтобы воплотить свое игровое преимущество в голы. И если вратарь гостей Олафссон на 82-й минуте еще сделал два сейва за две секунды после ударов Яремчука, то уже через минуту Зубков наконец пробил точно в угол ворот. Его удар был технически не идеален, но забитый мяч был очень важен.

Ранее Виктор Леоненко прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (2:0) в решающем матче отбора на чемпионат мира 2026.

Алексей Белик сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Шахтер Донецк U-19 Украина - Исландия
Иван Чирко Источник: Sportarena
