Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Виктор удивлен, что Цыганков получил звание лучшего игрока матча с Исландией
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает несправедливым то, что Виктор Цыганков получил звание лучшего футболиста матча с Исландией и был отмечен наградой «Лев матча».
– Болельщики «Лева матча» отдали Цыганкову...
– Я не согласен! Наверное, только болельщики Динамо голосовали, другого объяснения у меня нет.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Цыткин считает, что украинскому голкиперу стоит попробовать силы в АПЛ
Якщо вже тут він приплів уболівальників Динамо, то, очевидно, від куди ноги ростуть
Вітьку вже час натягнути кротячу хформу і не кривити душею.😉