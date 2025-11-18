Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает несправедливым то, что Виктор Цыганков получил звание лучшего футболиста матча с Исландией и был отмечен наградой «Лев матча».

– Болельщики «Лева матча» отдали Цыганкову...

– Я не согласен! Наверное, только болельщики Динамо голосовали, другого объяснения у меня нет.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.