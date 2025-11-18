Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 07:39 |
6783
15

Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной

Виктор удивлен, что Цыганков получил звание лучшего игрока матча с Исландией

18 ноября 2025, 07:39 |
6783
15 Comments
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает несправедливым то, что Виктор Цыганков получил звание лучшего футболиста матча с Исландией и был отмечен наградой «Лев матча».

– Болельщики «Лева матча» отдали Цыганкову...

– Я не согласен! Наверное, только болельщики Динамо голосовали, другого объяснения у меня нет.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

По теме:
Полузащитник сборной Украины: «Боремся до конца. За страну. За наших людей»
Известно, что Ребров сказал футболистам сборной Украины после Исландии
ПЭРРОТТ после хет-трика Венгрии: «Это впервые, когда я заплакал»
Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Ефим Конопля Украина - Исландия Виктор Цыганков
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(57)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
Футбол | 17 ноября 2025, 12:42 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Анатолию Трубину нашли новую команду
Футбол | 17 ноября 2025, 09:18 4
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду

Цыткин считает, что украинскому голкиперу стоит попробовать силы в АПЛ

За Динамо сыграл футболист, трансфер которого еще не оформлен
Футбол | 18.11.2025, 07:22
За Динамо сыграл футболист, трансфер которого еще не оформлен
За Динамо сыграл футболист, трансфер которого еще не оформлен
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18.11.2025, 08:13
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Защитник сборной Исландии – о суперсейве Трубина: «Я не мог поверить»
Футбол | 17.11.2025, 14:57
Защитник сборной Исландии – о суперсейве Трубина: «Я не мог поверить»
Защитник сборной Исландии – о суперсейве Трубина: «Я не мог поверить»
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TradyT
Маячня від Лєоненко. Циганков, Трубін і Калюжний в рівній мірі заслужили звання найкращого гравця матчу, вибрали Циганкова значить він і був найкращим 
Ответить
+6
zzg77
Найкращім був Леоненко, без варіантів.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Блін, понабирають по оголошенню, щоб вигадувати безглузді заголовки... А хто заслужив - китаєць?!
Ответить
+3
adidas777
Старий клоун продовжує відпрацьовувати бабло 
Якщо вже тут він приплів уболівальників Динамо, то, очевидно, від куди ноги ростуть
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
GloryUkraine
Напевно лише вболівальники Динамо голосували ...
Вітьку вже час натягнути кротячу хформу і не кривити душею.😉
Ответить
+2
mist76
Вітя, це ти просто погано відробляєш гроші хазяїна!
Ответить
+2
Singularis
Да после 2:0 все львы.  А если  бы после удара Зубкова мяч от штанги улетел в поле и 0:0 в итоге, то все были бы казлы.  Так принято в среде недоболельщиков.
Ответить
+1
Александр Шевченко
Опять пьяничка, как говорил Игор Михалыч начала что-то гавкать. Витя, пойди похмелись
Ответить
+1
valerafan1
Віктор правий. Циганков дійсно зіграв гарно, але......  Трубін, Гуцуляк, Калюжний, Зубков, на мою думку, були кращими.
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
inspekcha85
Аднозначно Трубин
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 68
Футбол
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 14
Футбол
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
17.11.2025, 18:59 1
Хоккей
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем