Сергей КРАВЧЕНКО: «Сыграли неплохо, мы довольны молодежью»

«Полесье» и «Верес» паузу в чемпионате заполнили контрольным матчем. Житомирский клуб одержал победу со счетом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное время. Результат спарринга подвел ассистент главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко.

– Полесье сыграло контрольную игру с «Вересом», сразу, почти после выходных: как оцените действия ваших игроков?

– Есть положительные моменты, есть отрицательные. Были отрезки в матче, где мы были немного расконцентрированы. Очень хороший спарринг. «Верес» очень организованная и хорошая команда. Положительно оцениваем этот матч, потому что мы должны были получить нагрузку, игровую практику, по этому вопросу нет. Практически все сыграли по 60 минут, потому все хорошо.

– То, чтобы команда сегодня была больше на мяче, играла больше на мяче перед матчем с «Эпицентром» и «Зарей», дает какие-то свои плоды?

– Да, мы всегда и с «Шахтером», и с «Динамо» хотим больше на мяче играть. Не всегда получается, а с Эпицентром 100 процентов будет у нас мяч. Поэтому мы должны уметь вскрывать, уметь создавать моменты. Были отрезки очень хорошие, были и те, которыми мы недовольны. До этой игры будем исправлять ошибки и надеемся, что с «Эпицентром» ошибок будет меньше, нам нужно стремиться к победе. Четыре матча остались до конца, до зимней паузы. Четыре игры, и мы хотим получать максимальный результат в каждой.

– Во второй части матча вышла молодежь: Кобернюк, Микитюк, Гришкевич. Понемногу даете им ощутить эту атмосферу главной команды?

– Да, конечно. Мы всегда за ними следим и по позициям, кто нам нужен. Хочется, чтобы поскорее они стучали в дверь первой команды, но это нормальный процесс. Они молоды, нужно время, но, в принципе, довольны. Неплохо Кобернюк выглядел, и Гришкевич, слушают, исполняют. Микитюку нужно добавлять в агрессивности, смелости. Он уже много лет был и еще до нас, и в первой команде, но надо взрослеть быстрее и прямо стучать, стучать в первую команду, и больше стремиться, по моему мнению, еще больше. И все это возможно. Всё очень быстро меняется. Ему нужно работать и больше стремиться попасть в первую команду и играть здесь, а не во второй команде.

– Эти игроки больше получают именно игровой практики во Второй лиге, во второй команде. Сегодня они играли буквально на уровне УПЛ. Есть ли какие-то моменты в скорости принятия решений или чего-нибудь другого?

– Конечно, это разный уровень – и Вторая лига, и команда Премьер-лиги, но они должны привыкать, на тренировках работать, слушать, выполнять. В принципе, неплохо, мы удовлетворены молодежью. Главное – это желание, и все будет хорошо у них.