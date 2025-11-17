Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Верес – 2:1. Матч в необычном формате. Видео голов и обзор
Команды сыграли четыре тайма по 30 минут каждый

ФК Полесье

В воскресенье, 16 ноября, «Полесье» и «Верес» провели спарринг. Команды заполнили паузу в чемпионате.

Команды сыграли на учебно-тренировочной базе «Полесья». Чтобы больше футболистов получили игровую практику, матч прошел в формате четыре тайма по 30 минут каждый.

«Полесье» вышло вперед на 13-й минуте. Николай Гайдучик перехватил мяч и отдал передачу на Томера Йосефи, который своим шансом воспользовался сполна.

Хозяева создали еще несколько моментов. Затем инициативу перехватили игроки «Вереса» и уже сами стали угрожать воротам соперника.

«Верес» отыгрался на 90-й минуте. Автором забитого мяча стал Ростислав Тарануха.

«Полесью» в конце встречи удалось вырвать победу. Решающий мяч на 120+1-й минуте забил Александр Филиппов.

Товарищеский матч, 16 ноября. Учебно-тренировочная база «Полесья»

«Полесье» Житомир – «Верес» Ровно – 2:1

Голы: Йосефи, 13, Филиппов, 120+1 – Тарануха, 90

Видео голов и обзор матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
