Полесье – Верес – 2:1. Матч в необычном формате. Видео голов и обзор
Команды сыграли четыре тайма по 30 минут каждый
В воскресенье, 16 ноября, «Полесье» и «Верес» провели спарринг. Команды заполнили паузу в чемпионате.
Команды сыграли на учебно-тренировочной базе «Полесья». Чтобы больше футболистов получили игровую практику, матч прошел в формате четыре тайма по 30 минут каждый.
«Полесье» вышло вперед на 13-й минуте. Николай Гайдучик перехватил мяч и отдал передачу на Томера Йосефи, который своим шансом воспользовался сполна.
Хозяева создали еще несколько моментов. Затем инициативу перехватили игроки «Вереса» и уже сами стали угрожать воротам соперника.
«Верес» отыгрался на 90-й минуте. Автором забитого мяча стал Ростислав Тарануха.
«Полесью» в конце встречи удалось вырвать победу. Решающий мяч на 120+1-й минуте забил Александр Филиппов.
Товарищеский матч, 16 ноября. Учебно-тренировочная база «Полесья»
«Полесье» Житомир – «Верес» Ровно – 2:1
Голы: Йосефи, 13, Филиппов, 120+1 – Тарануха, 90
Видео голов и обзор матча
