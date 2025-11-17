КОБИН: «Раньше следовало делать замены – напрашивались изменения»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (2:0) в квалификации на чемпионат мира 2026.

«Мы выпали в начале второго тайма. Там около 10 минут было много стандартов, мы не могли выйти из своей первой зоны. Команда соперника создавала давление за счет стандартов.

Я считаю, что, возможно, немного раньше следовало делать замены – напрашивались изменения и того же Алексея Гуцуляка, и Яремчука, потому что мы видели подачи, прострелы, но у нас не было габаритных игроков, которые могли бы навязать борьбу. И, наверное, где-то чуть раньше эти замены нужно было делать, потому что мы уже видели, что и Малиновский устал, и другие игроки середины поля, также Ярмолюк.

Нужно было рисковать и насыщать штрафную площадь более габаритными игроками, потому что нужно было навязывать борьбу».