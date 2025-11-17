Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОБИН: «Раньше следовало делать замены – напрашивались изменения»
Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2025, 16:39 |
КОБИН: «Раньше следовало делать замены – напрашивались изменения»

Украина победила Исландию в квалификации на ЧМ

КОБИН: «Раньше следовало делать замены – напрашивались изменения»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (2:0) в квалификации на чемпионат мира 2026.

«Мы выпали в начале второго тайма. Там около 10 минут было много стандартов, мы не могли выйти из своей первой зоны. Команда соперника создавала давление за счет стандартов.

Я считаю, что, возможно, немного раньше следовало делать замены – напрашивались изменения и того же Алексея Гуцуляка, и Яремчука, потому что мы видели подачи, прострелы, но у нас не было габаритных игроков, которые могли бы навязать борьбу. И, наверное, где-то чуть раньше эти замены нужно было делать, потому что мы уже видели, что и Малиновский устал, и другие игроки середины поля, также Ярмолюк.

Нужно было рисковать и насыщать штрафную площадь более габаритными игроками, потому что нужно было навязывать борьбу».

Ранее первый капитан в истории сборной Украины Юрий Шелепницкий поделился мыслями о победе «сине-желтых» над Исландией (2:0).

По теме:
Григорчук назвал главную проблему Реброва после Исландии: «Он должен...»
Германия – Словакия. Текстовая трансляция матча
ТРУБИН: «Мы заслужили этот результат работой всей команды»
Василий Кобин сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Футбол TIME
