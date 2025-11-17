Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский тренер рассказал, чем пожертвовал Ребров ради победы сборной
Чемпионат мира
Бывший голкипер «сине-желтых» прокомментировал победу в матче с Исландией

УАФ. Сергей Ребров

Украинский тренер, бывший вратарь сборной Илья Близнюк прокомментировал победу «сине-желтых» в матче квалификации ЧМ-2026 над Исландией (2:0).

«Да, получилась трудная игра. Две команды навязали друг другу много борьбы, единоборств, где одна ошибка могла стоить судьбы матча. Слава Богу, что есть такой игрок как Трубин, который в критический момент исправил ошибку партнеров.

Его сейв – это ключевой момент матча, решивший судьбу поединка. Уверен, если бы Украина пропустила, сразу сломалась психологически и матч уже бы не вытянула. Исландцы получили ответ, если ты не забиваешь, то забивают тебе.

Огромная самоотдача, нацеленность на победу с первых минут, агрессия, прессинг и хорошие физические кондиции помогли одержать победу. Восемь игроков вышли в стартовом составе, которые не участвовали в матче против Франции.

Значит, Ребров рассчитал все верно, пожертвовав престижем сборной для достижения главной цели. Он понимал, что Исландия очень крепкая, организованная команда, и свежесть футболистов может многое решить. Так оно и произошло», – подытожил Близнюк.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Сергей Ребров Илья Близнюк
Николай Тытюк Источник: UA-Football
