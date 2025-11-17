ФОТО. В сеть слили новую гостевую форму сборной Украины
Основной цвет комплекта – синий
Популярный интернет-портал FootyHeadlines опубликовал слив нового гостевого комплекта формы национальной сборной Украины по футболу от компании Adidas.
Футболка выполнена в синем цвете с полосками желтого цвета на плечах и нижних частях рукавов. Логотип Adidas также сделан в желтом цвете.
Ранее Украинская ассоциация футбола представила домашний комплект формы национальной сборной Украины, в котором команда гарантировала себе выход в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.
ФОТО. В сеть слили новую гостевую форму сборной Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевка финальной стадии пройдет 5 декабря в Вашингтоне
Андрей Ермак пожелал сил сборной Украины