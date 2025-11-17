Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 ноября 2025, 20:28 |
ФОТО. В сеть слили новую гостевую форму сборной Украины

Основной цвет комплекта – синий

УАФ

Популярный интернет-портал FootyHeadlines опубликовал слив нового гостевого комплекта формы национальной сборной Украины по футболу от компании Adidas.

Футболка выполнена в синем цвете с полосками желтого цвета на плечах и нижних частях рукавов. Логотип Adidas также сделан в желтом цвете.

Ранее Украинская ассоциация футбола представила домашний комплект формы национальной сборной Украины, в котором команда гарантировала себе выход в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.

Дмитрий Вус Источник: Footyheadlines
Комментарии






