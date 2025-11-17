Томас ТУХЕЛЬ – топ-игроку сборной Англии: «Успокойся и прими замену»
Беллингем был крайне недоволен
Наставник сборной Англии Томас Тухель считает, что хавбеку Джуду Беллингему нужно успокоиться и принять замену в матче отбора ЧМ-2026 против Албании.
Игрок Реала был крайне недоволен, когда его поменяли на Моргана Роджерса.
«Это было мое решение, а Джуду нужно успокоиться и принять его. Его друг ждал около поля и хотел войти в игру. Следует это уважать и быть спокойным. Я понимаю, что Джуд всегда хочет играть, он отдается в матчах за сборную, но не забывайте про уважение».
«Я же не могу отменить замену, потому что кто-то не хочет уходить», – сказал Тухель.
Сборная Англии выиграла все матчи отбора и вышла на ЧМ-2026.
