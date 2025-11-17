Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Томас ТУХЕЛЬ – топ-игроку сборной Англии: «Успокойся и прими замену»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 16:45 | Обновлено 17 ноября 2025, 17:18
Беллингем был крайне недоволен

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Наставник сборной Англии Томас Тухель считает, что хавбеку Джуду Беллингему нужно успокоиться и принять замену в матче отбора ЧМ-2026 против Албании.

Игрок Реала был крайне недоволен, когда его поменяли на Моргана Роджерса.

«Это было мое решение, а Джуду нужно успокоиться и принять его. Его друг ждал около поля и хотел войти в игру. Следует это уважать и быть спокойным. Я понимаю, что Джуд всегда хочет играть, он отдается в матчах за сборную, но не забывайте про уважение».

«Я же не могу отменить замену, потому что кто-то не хочет уходить», – сказал Тухель.

Сборная Англии выиграла все матчи отбора и вышла на ЧМ-2026.

Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Комментарии 1
Kh75
когда мне было 10 лет и мама звала меня домой, я тоже  просил: можно я еще погуляю? Белингем - до сих пор такой. красава
