Томас ТУХЕЛЬ – топ-игроку сборной Англии: «Успокойся и прими замену»

Наставник сборной Англии Томас Тухель считает, что хавбеку Джуду Беллингему нужно успокоиться и принять замену в матче отбора ЧМ-2026 против Албании.

Игрок Реала был крайне недоволен, когда его поменяли на Моргана Роджерса.

«Это было мое решение, а Джуду нужно успокоиться и принять его. Его друг ждал около поля и хотел войти в игру. Следует это уважать и быть спокойным. Я понимаю, что Джуд всегда хочет играть, он отдается в матчах за сборную, но не забывайте про уважение».

«Я же не могу отменить замену, потому что кто-то не хочет уходить», – сказал Тухель.

Сборная Англии выиграла все матчи отбора и вышла на ЧМ-2026.