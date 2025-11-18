Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Финансы стояли на первом месте? Нет, игроки сборной...»

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный озвучил главный критерий победы сборной Украины над Исландией.

«Мотивация. Каждый игрок нашел в себе дополнительные резервы. Не думаю, что условно, финансы стояли на первом месте. Футболисты – не бедные люди. И не стоит забывать о стратегии. Сергей Ребров поступил мудро, пожертвовав поединком против Франции, тем самым сохранив ключевых исполнителей на решающую битву.

Не исключаю и встречи с командой руководства УАФ, где речь шла, прежде всего, о чести. Футбол дает больше, чем политика, поэтому имя сборной, ее успехи характеризуют страну», – сказал Кварцяный.