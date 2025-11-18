Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Финансы стояли на первом месте? Нет, игроки сборной...»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 00:32 |
337
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Финансы стояли на первом месте? Нет, игроки сборной...»

Известный в прошлом тренер – о победе над Исландией

18 ноября 2025, 00:32 |
337
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Финансы стояли на первом месте? Нет, игроки сборной...»
УАФ. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный озвучил главный критерий победы сборной Украины над Исландией.

«Мотивация. Каждый игрок нашел в себе дополнительные резервы. Не думаю, что условно, финансы стояли на первом месте. Футболисты – не бедные люди. И не стоит забывать о стратегии. Сергей Ребров поступил мудро, пожертвовав поединком против Франции, тем самым сохранив ключевых исполнителей на решающую битву.

Не исключаю и встречи с командой руководства УАФ, где речь шла, прежде всего, о чести. Футбол дает больше, чем политика, поэтому имя сборной, ее успехи характеризуют страну», – сказал Кварцяный.

По теме:
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
Чехия – Гибралтар – 6:0. Легкая разминка перед плей-офф. Видео голов, обзор
Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную
Футбол | 18 ноября 2025, 01:33 0
Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную
Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную

Артем пропустил матч из-за травмы

Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии
Футбол | 17 ноября 2025, 05:40 1
Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии
Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии

Скуадра Адзурра заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах

САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
Футбол | 17.11.2025, 06:50
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 17.11.2025, 08:44
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
В спарринге также проиграли. Сборная Украины U-21 уступила Албании
Футбол | 17.11.2025, 20:58
В спарринге также проиграли. Сборная Украины U-21 уступила Албании
В спарринге также проиграли. Сборная Украины U-21 уступила Албании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 68
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
17.11.2025, 13:12 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем