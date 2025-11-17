Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Португалия
17 ноября 2025, 22:42 |
3497
5

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Лиссабонцы отказались продавать украинца

17 ноября 2025, 22:42 |
3497
5 Comments
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин мог покинуть «Бенфику» в прошлом трансферном окне.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, «орлы» получили официальное предложение от неназванного клуба в размере 30 миллионов евро. В команде решили отказаться от этого трансфера. Основная причина – клуб рассчитывает получить большую сумму за игрока.

В этом сезоне на клубном уровне Трубин провел 18 матчей, пропустил 13 голов и уже сумел десять поединков свести на ноль.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.

По теме:
Что происходит? В Бенфике опровергли заявление сборной Украины о Судакове
«Не в первый раз». Эксперт объяснил заявления Бенфики и Реброва по Судакову
Клуб Английской Премьер-лиги сделал предложение Левандовски
Барселона Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 17 ноября 2025, 22:57 0
Германия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Германия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026

Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Футбол | 16 ноября 2025, 23:41 8
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию

9:0 остались в мечтах: норвежцы разобрались с соперниками со счетом 4:1 и набрали 24 очка

Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Футбол | 17.11.2025, 04:52
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Футбол | 17.11.2025, 22:02
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Бенфіка Трубіна рано чи пізно продасть. Це лише питання часу
Ответить
+6
Gargantua
а Бурбасу сообщил неназванный клуб?
Ответить
+3
Artem_Ponomar
Не здивований, Трубін перебуває в чудовій формі зараз, якщо так продовжить то літом можна і солідніший цінник поставити
Ответить
0
zzg77
Вони б його продали, але не знали кому!!!
Ответить
0
jugulator
Даремно відмовилися. Трубін занадто нестабільний.
Ответить
-7
Популярные новости
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 6
Футбол
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
16.11.2025, 06:02 2
Бокс
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
17.11.2025, 16:38 16
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 5
Бокс
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем