Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Украинский вратарь Анатолий Трубин мог покинуть «Бенфику» в прошлом трансферном окне.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, «орлы» получили официальное предложение от неназванного клуба в размере 30 миллионов евро. В команде решили отказаться от этого трансфера. Основная причина – клуб рассчитывает получить большую сумму за игрока.

В этом сезоне на клубном уровне Трубин провел 18 матчей, пропустил 13 голов и уже сумел десять поединков свести на ноль.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.