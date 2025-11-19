Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 07:58 | Обновлено 19 ноября 2025, 09:04
4695
3

Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта

Ожидалось, что против Исландии сыграет Шапаренко

19 ноября 2025, 07:58 | Обновлено 19 ноября 2025, 09:04
4695
3 Comments
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в последний момент внес изменения в состав команды перед матчем с Исландией.

По информации ТаТоТаке, тренерский штаб изначально планировал выпустить в основе Николая Шапаренко, однако в итоге на поле вышел Егор Ярмолюк. Отмечается, что на тренировках накануне именно Шапаренко работал с основным составом. Кроме того, Ребров дал Ярмолюку отыграть против Франции 85 минут, а не предоставил отдых.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

По теме:
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Сегодня мы увидели, как трудно побеждать»
ЛУЧЕСКУ: «То, что я сделал в своей карьере, они не сделают и за 2000 лет!»
Украина ждет весну: определены 42 сборные из 48, которые сыграют на ЧМ-2026
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Николай Шапаренко Егор Ярмолюк
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Бокс | 18 ноября 2025, 10:29 2
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO

Александр поблагодарил организацию WBO

ФЕДЕЦКИЙ: «Это как-то по-дебильному. Не считаю, что должен это делать»
Футбол | 19 ноября 2025, 10:07 1
ФЕДЕЦКИЙ: «Это как-то по-дебильному. Не считаю, что должен это делать»
ФЕДЕЦКИЙ: «Это как-то по-дебильному. Не считаю, что должен это делать»

Артем пояснил, почему не объявляет о завершении профессиональной карьеры

ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Футбол | 18.11.2025, 21:19
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Футбол | 19.11.2025, 04:21
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18.11.2025, 11:47
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ярмолюк звір, Шапаренко останнім часом нажаль не вражає своєю грою
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Вано Камикадзе
коли вибір між основним гравцем АПЛ і Динамо - відповідь очевидна , це ж вам не Жирона чи Рома ... АПЛ зараз як суперліга
Ответить
+1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
17.11.2025, 22:37 2
Бокс
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
18.11.2025, 07:55 1
Хоккей
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
17.11.2025, 10:11 95
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
17.11.2025, 14:51 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем