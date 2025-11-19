Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в последний момент внес изменения в состав команды перед матчем с Исландией.

По информации ТаТоТаке, тренерский штаб изначально планировал выпустить в основе Николая Шапаренко, однако в итоге на поле вышел Егор Ярмолюк. Отмечается, что на тренировках накануне именно Шапаренко работал с основным составом. Кроме того, Ребров дал Ярмолюку отыграть против Франции 85 минут, а не предоставил отдых.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.