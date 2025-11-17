Федецкий раскрыл ключевой фактор поражения Исландии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 04:01 | Обновлено 17 ноября 2025, 04:02
Бывший игрок сборной поделился впечатлениями после победы Украины

УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился впечатлениями от победы команды Реброва над Исландией (2:0) в 6-м туре отбора ЧМ-2026.

– Какие у тебя впечатления со стадиона от второго тайма? Как думаешь, исландцы действительно подсели физически и уступили Украине в динамике, из-за чего были вынуждены отойти на свою половину поля?

– Это очень хорошая, непростая команда. Они уверены в себе, у них качественная культура паса, хорошее движение. И, вероятно, они держали в голове, что ничья их устраивает.

Но хочу отметить наших ребят: они верили до конца. Возможно, во втором тайме моментов было не так много, но в первом Цыганков обострял, Трубин сделал суперсейвы – даже два. Затем вышел Яремчук, Зубков замкнул дальнюю штангу, а после удара Гуцуляка мяч рикошетом оказался в воротах.

Главное – было видно, что наши очень хотели победить, хотя Исландия – соперник непростой. Команда мне понравилась: дисциплинированная, с хорошим балансом между атакой, полузащитой и обороной. Но победа Украины закономерная – мы её заслужили.

Эта победа позволила сборной Украины занять второе место в группе D и получить шанс побороться за выход на чемпионат мира в матчах плей-офф.

По теме:
Игрок Реала покинул расположение сборной Испании из-за травмы
ФОТО. Реакция бывшей жены Зубкова на его гол. Очень выразительно
«Зубиньо, я готова тебе каждый раз»: жена Зинченко обратилась к Зубкову
Артем Федецкий сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин Роман Яремчук Александр Зубков Алексей Гуцуляк
Михаил Олексиенко Источник: Профутбол Digital
