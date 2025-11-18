Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский выбрал соперника для Украины на матч плей-офф отбора на ЧМ-2026
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 03:22
Милевский выбрал соперника для Украины на матч плей-офф отбора на ЧМ-2026

Артем хотел увидеть матч Украина – Румыния

УАФ. Артем Милевский

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал, кого хотел бы видеть соперником сине-желтых в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

«Хочу, чтобы мы с румынами поквитались за Евро. Тем более их тренирует Луческу, поэтому будет интересно. А так мы должны побеждать каждую команду, если хотим сыграть на чемпионате мира. Всех обнимаю, друзья, всех с победой. Дальше – больше», – сказал Артем Милевский.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Артем Милевский сборная Румынии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
