Милевский выбрал соперника для Украины на матч плей-офф отбора на ЧМ-2026
Артем хотел увидеть матч Украина – Румыния
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал, кого хотел бы видеть соперником сине-желтых в плей-офф отбора на ЧМ-2026.
«Хочу, чтобы мы с румынами поквитались за Евро. Тем более их тренирует Луческу, поэтому будет интересно. А так мы должны побеждать каждую команду, если хотим сыграть на чемпионате мира. Всех обнимаю, друзья, всех с победой. Дальше – больше», – сказал Артем Милевский.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
