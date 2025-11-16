Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри Кейн сделал дубль в ворота Албании, установив интересные достижения
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 22:11 |
888
1

Гарри Кейн сделал дубль в ворота Албании, установив интересные достижения

Нападающий англичан является лучшим бомбардиром квалификационных турниров с 2019 года

16 ноября 2025, 22:11 |
888
1 Comments
Гарри Кейн сделал дубль в ворота Албании, установив интересные достижения
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн, сделав дубль в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 против сборной Албании, установил ряд интересных достижений.

Начиная с 2019 года, Кейн забил 40 голов в квалификационных матчах к чемпионатам мира и Европы.

Ни один другой европейский футболист не имеет в своем активе такого количества голов за аналогичный период.

Ближайшим преследователем Кейна является Криштиану Роналду, забивший 32 гола.

Также интересным фактом является то, что нападающий сборной Англии уже 78 голов за национальную команду, что больше, чем у легендарного Пеле за сборную Бразилии (77).

По теме:
ФОТО. Эмоции сборной Украины после выхода в плей-офф чемпионата мира
ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
Англия повторила стопроцентное достижение Германии, Испании и Нидерландов
сборная Англии по футболу сборная Албании по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Гарри Кейн
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 16 ноября 2025, 20:59 24
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ

Сине-желтые в Варшаве обыграли команду Исландии со счетом 2:0

Матч года для сборной. Ребров выбрал состав Украины на матч с Исландией
Футбол | 16 ноября 2025, 17:37 106
Матч года для сборной. Ребров выбрал состав Украины на матч с Исландией
Матч года для сборной. Ребров выбрал состав Украины на матч с Исландией

Поединок стартует в 19:00

Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Футбол | 16.11.2025, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Футбол | 16.11.2025, 08:50
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Лидер Динамо назвал футболиста, который необходим сборной Украины
Футбол | 16.11.2025, 22:39
Лидер Динамо назвал футболиста, который необходим сборной Украины
Лидер Динамо назвал футболиста, который необходим сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
*Толі еще будет*.
Ответить
0
Популярные новости
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 10
Футбол
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
15.11.2025, 18:15 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Он уже исчерпал себя как боксер. Этот парень его вырубит»
Тайсон ФЬЮРИ: «Он уже исчерпал себя как боксер. Этот парень его вырубит»
15.11.2025, 06:22
Бокс
Снова минимальное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла Турции
Снова минимальное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла Турции
14.11.2025, 20:59 11
Футбол
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
16.11.2025, 09:11 23
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он забьет пацана за один раунд, погасит свет и вырубит»
Дерек ЧИСОРА: «Он забьет пацана за один раунд, погасит свет и вырубит»
15.11.2025, 03:55
Бокс
Ганс-Дитер ФЛИК: «Я покину Барселону, если клуб его подпишет»
Ганс-Дитер ФЛИК: «Я покину Барселону, если клуб его подпишет»
15.11.2025, 00:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем