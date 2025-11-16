Гарри Кейн сделал дубль в ворота Албании, установив интересные достижения

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн, сделав дубль в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 против сборной Албании, установил ряд интересных достижений.

Начиная с 2019 года, Кейн забил 40 голов в квалификационных матчах к чемпионатам мира и Европы.

Ни один другой европейский футболист не имеет в своем активе такого количества голов за аналогичный период.

Ближайшим преследователем Кейна является Криштиану Роналду, забивший 32 гола.

Также интересным фактом является то, что нападающий сборной Англии уже 78 голов за национальную команду, что больше, чем у легендарного Пеле за сборную Бразилии (77).

40 - Since qualification for UEFA EURO 2020 started in 2019, Harry Kane has scored 40 goals in qualifying matches for major tournaments (World Cup/EURO), at least eight more than any other European player (Cristiano Ronaldo - 32). Dominant. pic.twitter.com/IlyfaY56JB — OptaJoe (@OptaJoe) November 16, 2025