Зинченко без слов отреагировал на невероятную победу Украины над Исландией

Национальная сборная Украины комфортно одолела Исландию в тяжелом матче (2:0), квалифицировавшись в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года.

Победа «сине-желтых» порадовала многие положительные эмоции украинским фанатам. Не остался в стороне и один из лидеров национальной команды Александр Зинченко, пропускавший матч из-за травмы: «💪🏻🔥», – без слов отреагировал Александр.

Зинченко пропускал ноябрьские матчи национальной команды из-за травмы.«Сине-желтые» квалифицировались в плей-офф отбора чемпионата мира заняв вторую строчку в своей группе с 10 баллами.