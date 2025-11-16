Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко без слов отреагировал на невероятную победу Украины над Исландией
16 ноября 2025, 22:33 |
Зинченко без слов отреагировал на невероятную победу Украины над Исландией

Защитник «сине-желтых» доволен результатом

Александр Зинченко

Национальная сборная Украины комфортно одолела Исландию в тяжелом матче (2:0), квалифицировавшись в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года.

Победа «сине-желтых» порадовала многие положительные эмоции украинским фанатам. Не остался в стороне и один из лидеров национальной команды Александр Зинченко, пропускавший матч из-за травмы: «💪🏻🔥», – без слов отреагировал Александр.

Зинченко пропускал ноябрьские матчи национальной команды из-за травмы.«Сине-желтые» квалифицировались в плей-офф отбора чемпионата мира заняв вторую строчку в своей группе с 10 баллами.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
