Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей РЕБРОВ: «Я включил вас в список своих хейтеров»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 04:42
Сергей РЕБРОВ: «Я включил вас в список своих хейтеров»

Тренер – обратился к журналисту

УАФ. Сергей Ребров

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва состоялся разговор с журналистом после победного матча с командой Исландии.

Ребров: У меня к вам вопрос: вы себя в это число хейтеров включали или нет?

Журналист: А вы меня включаете туда?

Ребров: Да. А вы себя?

Журналист: Нет.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
