Сергей РЕБРОВ: «Я включил вас в список своих хейтеров»
Тренер – обратился к журналисту
У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва состоялся разговор с журналистом после победного матча с командой Исландии.
Ребров: У меня к вам вопрос: вы себя в это число хейтеров включали или нет?
Журналист: А вы меня включаете туда?
Ребров: Да. А вы себя?
Журналист: Нет.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
Не знашов я на УАФ такого матеріалу. Навіть пошук за словом "хейт" робив. Олійник уже і новини вигадує? Так що ж тоді це за віртуальний журналіст?
