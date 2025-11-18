Сергей РЕБРОВ: «Я включил вас в список своих хейтеров»

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва состоялся разговор с журналистом после победного матча с командой Исландии.

Ребров: У меня к вам вопрос: вы себя в это число хейтеров включали или нет?

Журналист: А вы меня включаете туда?

Ребров: Да. А вы себя?

Журналист: Нет.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.